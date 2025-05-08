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До мурах: у Куп'янську на тлі руїн військовий вразив виконанням пісні (відео)

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Військовий заспівав саундтрек із фільму "На краю світу"
Військовий заспівав саундтрек із фільму "На краю світу". Фото Колаж "Телеграфу"

Герой відео зізнався, що в дитинстві займався музикою

Серед руїн Куп’янська, що на Харківщині, український військовий виконав "Hoist The Colours" — пісню, що стала не просто вокальним виступом, а потужним символом для багатьох українців. Її глибокий, тужливий мотив у поєднанні з атмосферою зруйнованої будівлі, посиленою природною акустикою порожніх стін, створив майже містичний ефект.

Дане відео чоловік показав у TikTok. Десятки тисяч вподобань та сотні коментарів миттєво набрала публікація.

У підписі військовий зазначив: "Шкода, що це не декорації, і тут колись працювали люди".

Коментарі під відео відгукуються шквалом емоцій. Одна з користувачок написала: "Ще ніколи ця пісня не звучала так символічно". Інша жінка поділилася: "Аж мурашки по шкірі побігли. Справжній вікінг!". Це не лише про силу голосу, а й про внутрішню силу виконавця. На один із коментарів про похвалу голосу він відповів, що в дитинстві займався музикою.

"Вашим би голосом молитву проспівати", — прокоментувала інша глядачка, вбачаючи в голосі бійця глибину. На це повідомлення іронічно відповіла інша користувачка: "На панахиді… Ну, ви зрозуміли, у кого". Вона натякнула на відплату росіянам.

Коментар "Змішалась естетика і жах" влучно підкреслює контраст: краса виконання — посеред руїн. А хтось написав: "Мрію, щоб ви співали зі сцени, а не в таких декораціях".

Акустика розтрощених стін і руїн замість будівлі лише посилили враження. Це відео розлетілося мережею та викликало хвилю захоплення серед українців.

Раніше "Телеграф" писав, що ідея з лялькою в коробці, яку згенерував ChatGPT, переросла в інтернет-тренд і захопила навіть рятувальників ДСНС. Та цього разу замість штучного зображення — справжній надзвичайник у повному спорядженні.

Теги:
#Соцмережі #Пісня #Військовий #Тренди #Вокал #ЗСУ #TikTok