Хотів бути у тренді, але щось пішло не так: рятувальник ДСНС повторив популярну фішку і розсмішив мережу (відео)

Українці вражені кадрами, які публікує відомство

Лялька в коробці, яку створює Chat GPT — стала трендом не тільки в мережі, але й серед рятувальників. Проте замість фото справжня людина з професійною технікою.

Відповідне відео завірусилось у Тік Ток. Його публікує сторінка ДСНС України, автори відео підписали його так: "Коли хотів бути в тренді, але не розібрався в чаті GPT.

На опублікованих кадрах помітно, що чоловік лежить на підлозі у костюмі рятувальника. Поруч з ним розміщений інвентар для роботи і додали надпис "рятувальник".

Схоже чоловік хотів повторити відомий на весь світ тренд, де люди у нейромережі створюють популярних ляльок, яких пов'язують із своєю професією.

Як реагують українці

За декілька годин відео з рятувальником завірусилось, набрало купу лайків, переглядів. Українці почали коментувати.

Користувачі мережі кажуть, що така версія краще за штучний інтелект. Тренд можна закривати. Хтось казав, що СММ-никам варто дати премію.

У чому полягає цей тренд

GPT Doll – це створений нейромережею образ дівчини або хлопця з ідеальними рисами, бездоганною шкірою, глянцевим одягом і трохи штучною, але чарівною естетикою. Це ніби Барбі з майбутнього, яку створив не Mattel, а ChatGPT + Midjourney на вихідних.

Журналістка "Телеграфу" показала на прикладі власного фото, як це виглядає.

Раніше "Телеграф" писав, що незвичайне природне явище перелякало мешканців Дніпра.