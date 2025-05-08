Укр

До мурашек: в Купянске на фоне руин военный поразил исполнением песни (видео)

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
Военный спел саундтрек из фильма "На краю света"
Военный спел саундтрек из фильма "На краю света". Фото Коллаж "Телеграфа"

Герой видео признался, что в детстве занимался музыкой

Среди руин Купянска Харьковской области украинский военный исполнил "Hoist The Colours" — песню, которая стала не просто вокальным выступлением, а мощным символом для многих украинцев. Ее глубокий, тоскливый мотив в сочетании с атмосферой разрушенного здания, усиленной природной акустикой пустых стен, создал почти мистический эффект.

Данное видео мужчина показал в TikTok. Десятки тысяч лайков и сотни комментариев мгновенно набрала публикация.

В подписи военный отметил: "Жаль, что это не декорации, и здесь когда-то работали люди".

Комментарии под видео отзываются шквалом эмоций. Одна из пользователей написала: "Еще никогда эта песня не звучала так символически". Другая женщина поделилась: "Аж мурашки по коже побежали. Настоящий викинг!". Это не только о силе голоса, но и о внутренней силе исполнителя. На один из комментариев о похвале голоса он ответил, что в детстве занимался музыкой.

"Вашим голосом молитву спеть", — прокомментировала другая зрительница, видя в голосе бойца глубину. На это сообщение иронически ответила другая пользовательница: "На панихиде… Ну, вы поняли, у кого". Она намекнула на возмездие россиянам.

Комментарий "Смешалась эстетика и ужас" метко подчеркивает контраст: красота исполнения – посреди руин. А кто-то написал: "Мечтаю, чтобы вы пели со сцены, а не в таких декорациях".

Акустика размозженных стен и руин вместо здания лишь усилили впечатление. Это видео разлетелось по сети и вызвало волну захвата среди украинцев.

Ранее Телеграф писал, что идея с куклой в коробке, которую сгенерировал ChatGPT, переросла в интернет-тренд и захватила даже спасателей ГСЧС. Но на этот раз вместо искусственного изображения настоящий удивитель в полном снаряжении.

Теги:
#Соцсети #Песня #Военный #Тренды #Вокал #ВСУ #TikTok