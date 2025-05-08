Потрібні 100 мільярдів гривень. Чи скасує влада мораторій на газ і тепло для українців

"Нафтогаз" змушений імпортувати "блакитне" паливо з ЄС, щоб балансувати споживання

Після важких ударів по газовидобувній промисловості України узимку 2025 року ми тратили серйозну частку власного "блакитного" палива. Тому через дії російських окупантів держава буде змушена збільшити імпорт газу, який продаватиме населенню за фіксованою ціною, значно нижчою від ринкової.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань енергетики і ЖКП Сергій Нагорняк. Він пояснив, чи має Кабмін і Верховна Рада плани з перегляду мораторію на підвищення цін на газ і тепло для населення.

Більше читайте у публікації: "Якщо Росія не зупиниться влітку, є ризик, що частина України взимку буде без газу, — нардеп".

— Таких розмов нема. Всі добре розуміють, що більша частина населення сьогодні неспроможна сплачувати за ринковим тарифом. Не час сьогодні переглядати ціну на газ. Ми маємо віднайти десь ресурс від міжнародних донорів. У нас частково є підтверджені кошти. Це кредитні кошти, грантові (Норвегія виділяє грант), ЄБРР і українські банки, які підтвердили, що вони нададуть кредити. Але загальна сума цих всіх потенційних домовленостей сягає одного мільярда євро. А "Нафтогазу" потрібно десь біля 2,5 мільярдів євро (118 млрд грн. — Ред.), для того, аби закупити газ і закачати його в українські газосховища, щоб пройти наступний опалювальний сезон, — каже нардеп.

За його словами, паралельно НАК "Нафтогаз України" працює з донорами, наприклад JICA (Японське агентство міжнародного співробітництва. — Ред.) щодо надання обладнання.

— Будемо сподіватися, що і вони зможуть закрити якісь потреби в газовидобувній інфраструктурі. І ті самі норвежці. Ми з ними спілкуємось окремим треком по обладнанню, щоб ми могли поступово відновлювати наш власний газовий видобуток і зменшували дефіцит в нашому балансі споживання і видобутку, — пояснює "слуга".

Він пояснив, що в Україні навіть до масованих ракетних ударів по газовій інфраструктурі був дефіцит 10-15%. Тому ми імпортували газ з-за кордону, щоб балансувати споживання.

— Нині баланс ще більше зсунувся — наступної зими ми будемо споживати майже втричі більше газу, аніж видобувати. Це великий виклик, який на нас чекає попереду.

Крім того, відновлення газовидобувної інфраструктури — питання важливе, але потрібно вже зараз думати, яким чином її потім захистити. Росіяни уникають будь-яких пропозицій США про призупинення війни. Якщо росіяни будуть протягом цього року, до осені, цілити по нашій газовій інфраструктурі, то навіть наявність газу в газосховищах не гарантує нам те, що всі регіони будуть з газом, — підсумував Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", що на відновлення власного газовидобутку потрібні час і шалені гроші.