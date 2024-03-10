Блакитне паливо чи золоте? В Україні можуть підвищити тариф на газ
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Наразі в країні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й опалення
До кінця опалювального сезону тарифи в Україні не підвищуватимуть. Однак завершення сезону не за горами. Вже у квітні-травні чинний тариф на газ можуть переглянути.
Про це в етері Ранок.LIVE розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, тариф на блакитне паливо може здорожчати вже найближчим часом.
"Наскільки я знаю, наскільки є інсайдерська інформація… минулого року в тому ж НАК "Нафтогазі" розглядалося питання щодо підняття тарифу на газ. Знову ж таки, я не стверджую, що 100% це буде прийнято, але я знаю, що вивчається питання підняття, в середньому, десь на 1-1.5 грн", — заявив Попенко.
Станом на сьогодні, для більшості українців, тариф на газ складає 7,96 грн за кубометр. Якщо тариф піднімуть так, як стверджує голова Спілки споживачів комунальних послуг, то він складе 9-9,5 грн.
"Якщо зросте вартість газу, це автоматично підніме тарифи на теплопостачання і на гарячу воду", — зауважив Попенко.
Він також зазначив, що ріст тарифів обумовлений, зокрема, і майбутнім вступом України до ЄС. За словами фахівця, ця причина не є головно, але і відкидати її не слід, адже, перш ніж вступити до Європейського Союзу, Україні треба вирівняти ціни на енергоринку.
Нагадаємо, наразі в країні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й опалення. Водночас він не стосується тарифів на електроенергію та холодну воду.