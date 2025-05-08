Укр

Нужны 100 миллиардов гривен. Отменят ли власти мораторий на газ и тепло для украинцев

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
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Автор
Украинцы платят за газ фиксированную цену Новость обновлена 08 мая 2025, 13:16
Украинцы платят за газ фиксированную цену. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Нафтогаз" вынужден импортировать "голубое" топливо из ЕС, чтобы балансировать потребление

После тяжелых ударов по газодобывающей промышленности Украины зимой 2025 мы потеряли серьезную долю собственного "голубого" топлива. Поэтому из-за действий российских оккупантов государство будет вынуждено увеличить импорт газа, который будет продавать населению по фиксированной цене, значительно ниже рыночной.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк. Он объяснил, есть ли у Кабмина и Верховной Рады планы по пересмотру моратория на повышение цен на газ и тепло для населения.

Больше читайте в публикации: "Если Россия не остановится летом, есть риск, что часть Украины зимой будет без газа, — нардеп".

— Таких разговоров нет. Все хорошо понимают, что большая часть населения сегодня не может платить по рыночному тарифу. Не ко времени сегодня пересматривать цену на газ. Мы должны найти где-то ресурс от международных доноров. У нас частично есть подтвержденные средства. Это кредитные средства, грантовые (Норвегия выделяет грант), ЕБРР и украинские банки, подтвердившие, что они предоставят кредиты. Но общая сумма всех этих потенциальных договоренностей достигает одного миллиарда евро. А "Нафтогазу" нужно где-то около 2,5 миллиарда евро (118 млрд грн. — Ред.), чтобы закупить газ и закачать его в украинские газохранилища, чтобы пройти следующий отопительный сезон, — говорит нардеп.

По его словам, параллельно НАК "Нафтогаз Украины" работает с донорами, например JICA (Японское агентство международного сотрудничества. — Ред. ) по предоставлению оборудования.

— Будем надеяться, что и они смогут закрыть какие-либо потребности в газодобывающей инфраструктуре. И те же норвежцы. Мы с ними общаемся отдельным треком по оборудованию, чтобы мы могли постепенно восстанавливать нашу собственную газовую добычу и уменьшали дефицит в нашем балансе потребления и добычи, — объясняет "слуга".

Он объяснил, что в Украине даже до массированных ракетных ударов по газовой инфраструктуре был дефицит 10-15%. Поэтому мы импортировали газ из-за границы, чтобы балансировать потребление.

— Сейчас баланс еще больше сместился — в следующую зиму мы будем потреблять почти втрое больше газа, чем добывать. Это большой вызов, который нам предстоит.

Кроме того, восстановление газодобывающей инфраструктуры — вопрос важный, но нужно уже сейчас думать, каким образом его защитить. Россияне избегают любых предложений США о приостановлении войны. Если россияне будут в течение этого года, до осени, целить по нашей газовой инфраструктуре, то даже наличие газа в газохранилищах не гарантирует нам то, что все регионы будут с газом", — подытожил Сергей Нагорняк.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", что на восстановление собственной газодобычи нужны время и безумные деньги.

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#Нафтогаз #Мораторий #Цена газа #Тарифы на тепло #Сергей Нагорняк