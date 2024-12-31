Чи піднімуться тарифи на газ для населення: Нацрегулятор поставив крапку у питанні

У НКРЕКУ нагадали про мораторій

В Україні не планують підвищувати тарифи на газ для населення. Тобто чинний тариф побутових споживачів залишиться таким самим, як і був.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП у своєму telegram-каналі. Там зазначили, що вартість розподілу газу також залишиться на колишньому рівні.

"Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, що діє з 2022 року, залишається чинним. Відповідно, вартість гарячої води та опалення не зміниться", — сказано в повідомленні.

У НКРЕКП зазначили, що 30 грудня було запроваджено нові тарифи на послуги транспортування газу через українську газотранспортну систему. Вони розраховані для точок входу та виходу на період з 2025 по 2029 рік. Причиною їхньої зміни стала зупинка транзиту російського газу через українську територію з 1 січня 2025 року.

Як повідомлялося раніше, експерт із міжнародних енергетичних відносин Михайло Гончар раніше розповів "Телеграфу", на що вплине перегляд вартості транспортування газу.

Як відомо, контракт про транзит російського газу через територію України спливає 31 грудня і в Києві чітко дали зрозуміти, що не мають наміру його продовжувати. Однак президент Володимир Зеленський говорив, що українська ГТС може бути використана для транзиту з інших країн, якщо це буде потрібно Євросоюзу.