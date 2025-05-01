Поважайте дітей та їхні права на конфіденційність: омбудсмен зробила важливе зауваження школам напередодні випускних

Зображення дітей не можуть оприлюднюватися без їх згоди та дозволу обох батьків

Фото- та відеозйомка дітей під час заходів у закладах освіти не може здійснюватися без згоди батьків та самої дитини. Ці матеріали, поширені в інтернеті можуть нашкодити учням на навіть полегшити вчинення злочину проти них.

Також зображення дитини належить до персональної інформації. Про це написала освітній омбудсмен Надія Лещик у Facebook.

За її словами, школи часто публікують на своїх сайтах кадри із заходів за участі дітей. У такий спосіб заклади освіти звітують перед органами управління, які, своєю чергою, так само поширюють ці матеріали у мережі.

"Розміщуючи будь-яку інформацію про дітей у мережі Інтернет, зокрема й дитячі світлини, варто пам'ятати, що з такого моменту ця інформація починає "жити власним життям". Іноді така інформація може потрапити до людей, які своїми діями можуть нашкодити дитині, наприклад, вчиняти кібербулінг, хакерство, шахрайство чи шантаж", – йдеться у публікації.

Омбудсмен пояснила, що світлини разом із супутньою інформацією іноді дозволяють ідентифікувати дитину та батьків, відстежити місце та час її перебування і можуть полегшити переслідування та вчинення злочинів щодо дитини або її батьків. Лещенко наголосила, що оприлюднювати дані дітей, зокрема їхні зображення, ще небезпечніше в умовах воєнного стану.

"Зображення дитини за певних умов може бути віднесено до персональних даних. А підставою для обробки персональних даних будь-якої людини є згода суб’єкта персональних даних на такі дії. Дитина через свій вік не завжди може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, саме тому за загальним правилом до досягнення повноліття вона не має повної цивільної дієздатності", – пояснила Лещик.

Таким чином перед фотографуванням неповнолітніх, освітяни мають брати дозвіл у законних представників дитини. Освітній омбудсмен уточнила, що згоду мають надати обоє батьків, якщо інше не визначено договором або судом, та сама дитина. Згода може бути письмовою, усною та мовчазною.

"Але мовчазна згода можлива лише тоді, коли поруч з дитиною є батьки. Наголошуємо: найкраще отримувати саме письмовий дозвіл від батьків, адже у випадку спору довести наявність усної згоди може бути ускладнено. Важливо розуміти, що згода має бути отримана до початку фото- чи відеозйомки. Тобто має бути дійсною на момент зйомки, і брати її необхідно для кожного заходу чи конкурсу окремо", – додала Лещик.

Окремий дозвіл має надаватися також кожного разу на використання фото та відео із зображенням дитини. Вона та її батьки мають бути поінформовані про мету та місце оприлюднення матеріалів перед ухваленням рішення.

"Просимо органи управління не вимагати від педагогічних працівників розміщення фото та відео дітей і надсилання фото й відеозвітів, адже крім безпекових ризиків, це також покладає додаткове навантаження на вчителів", – закликала освітній омбудсмен.

Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт, який обмежує використання української мови. Пропонується запровадити навчання мовами національних меншин на рівні професійної освіти.