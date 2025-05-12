Від України до Ірану: п'ять гарячих точок, де може початися ядерна війна

Світ ближче до ядерної війни, ніж будь-коли

Людство ще ніколи не було так близько до ядерної катастрофи, як зараз — такий висновок роблять міжнародні експерти. У світі понад 12 тисяч ядерних боєголовок, а п'ять регіонів можуть стати точкою спалаху: війна в Україні, конфлікт Індії з Пакистаном, ядерна програма Ірану, нарощування арсеналів Китаєм та Північною Кореєю.

ООН вже створює спеціальну групу для оцінки наслідків можливої ядерної війни. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Найнебезпечнішим регіоном експерти називають кордон Індії та Пакистану. У 2022 році Індія випадково запустила крилату ракету в бік Пакистану — світ був за крок від катастрофи. На Близькому Сході загрозою залишається Іран. Провал переговорів може призвести до удару США та Ізраїлю по іранських об'єктах. Китай планує подвоїти ядерний арсенал до тисячі боєголовок до 2030 року.

В Європі Володимир Путін неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї з початку повномасштабного вторгнення в Україну. У листопаді 2024 року Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності, здатною нести ядерний заряд. За словами експертів, це був чіткий сигнал про повернення ядерного шантажу часів холодної війни. Москва спеціально попередила США про запуск через канали ядерної деконфліктації, але сам факт застосування такої зброї проти України демонструє готовність Кремля до ескалації.

Найстрашніший сценарій — "ядерна зима". Професор Алан Робок розрахував, що війна між США та Росією може вбити 6 мільярдів людей від голоду. Навіть конфлікт між Індією та Пакистаном призведе до смерті 1-2 мільярдів. Ядерні вибухи викинуть дим у стратосферу, температура впаде нижче нуля навіть влітку, сільське господарство зупиниться.

Експерти попереджають: у разі ядерної атаки політичні лідери матимуть менше 10 хвилин для рішення про відповідь. За даними Асоціації контролю над озброєннями, 90% боєголовок належать США та Росії. Сучасні термоядерні бомби в тисячі разів потужніші за зброю в Хіросімі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни готують масовий обстріл. Експерт розповів, чи може на Київ полетіти "Орєшнік".