Готуються пускати "Орєшнік"? Росіяни закрили небо над одним з ракетних полігонів

Росіяни можуть готуватися до запуску свого розпіареного "Орєшніка"

Російські окупанти випустили повідомлення про закриття повітряного простору над ракетним полігоном "Капустин Яр" в Астраханській області РФ з 06:00 12 травня до 06:00 13 травня. З цього полігону росіяни зазвичай здійснюють пуски своєї "аналоговнєтної" ракети "Орєшнік".

Про це повідомили українські моніторингові канали. Зазначається, що росіяни двічі закривали повітряний простір над "Капустиним Яром", коли запускали "Орєшнік" – вперше ракета змогла злетіти та вдарила по Дніпру, вдруге злетіла, але раптово впала. Також повідомляється, що загальне перекриття зони польотів над полігоном взагалі діє з 2 квітня до 1 липня 2025 року, додаткове повідомлення може бути пов'язане саме із підвищеною ймовірністю пусків ракети.

Зазначимо, що посольство США в Україні попередило про можливу масштабну повітряну атаку Росії. Цікаво, що попередження було зроблене після погроз Кремля вдарити "Орєшніком" по Україні. Точної дати не називають, однак зазначається, що це може відбутись найближчими днями: мішенню, скоріше за все, окупанти можуть зробити Київ.

Нагадаємо, що перед 9 травня низка російських пабліків практично одночасно випустили пости з новиною про нібито можливий удар ракетою "Орєшнік" по Україні. Проте вже зрозуміло, що це черговий блеф та брехня: навіть якщо ця ракета дійсно існує (а не є черговою невдалою копією російської "перспективної" РС-26 "Рубіж"), то навряд чи Путін буде бити нею по Україні 9 травня.

Як повідомлялося раніше, вперше росіяни використали "Орєшнік" для удару по Дніпру в листопаді 2024 року. Тоді він скинув 36 інертних боєприпасів на ракетний комплекс "Південмаш". Вдруге про запуски повідомляли на початку лютого, проте тоді ракета не змогла залишити межі Росії. У 2025 році вона перестала згадуватися у виступах російських пропагандистів та чиновників.