"А чи був хлопчик?": Світан розніс путінський "Орєшнік" і назвав найнебезпечнішу для Києва ракету

Через підльотний час більшу небезпеку для Києва становить ракета, яку вже неодноразово використовували

Росіяни знов намагались залякати українців "Орєшніком" перед 9 травня. Одну із цілей озвучили — погрожували Києву.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ексклюзивному інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf висловив припущення, що "Орєшнік" для України не настільки небезпечний. Цього виду ракет у росіян не так багато, адже вони його не виробляють серійно. Він зазначив, що зразки є і ударами по Україні вони можуть проводити польові випробування. Заважають масовому виробництву і санкції.

Світан впевнений, у Росії є й небезпечніші ракети: "У росіян достатня кількість засобів ураження. Не тільки "Орєшнік". "Орєшнік", в принципі, це невелика проблема, якщо рахувати "Ярси", "Тополі", що залишилися, тобто ті балістичні, навіть міжконтинентальні ракети, якими Путін, в принципі, може користуватися", — каже експерт зазначивши, що "Орєшнік" має дальність до 5 тисяч кілометрів і час підльоту в неї більший за "Іскандер".

Точно влучати вони не можуть, хоча здатні пробити кілька поверхів, а вибух менший ніж у балістичної ракети. Для Києва загрозу несуть інші ракети.

Роман Світан про те, чому не варто боятися Орєшніка

"Для того ж Києва більшу небезпеку становить не "Орєшнік". Чому? Тому що підльотний час більший, можна до нього приготуватися, принаймні. А саме для Києва небезпеку становлять Іскандери. Ці балістичні ракети з дальністю до 500 км, але вони якраз до Києва дістають. Підльотний час 3-5 хвилин. Бойова частина пів тонни", — розповідає Світан зазначивши, що така бойова частина небезпечніша за "Орєшнік".

Раніше "Телеграф" публікував думку іншого воєнного експерта про те, чи загрожує Києву ракетна атака 9 травня. Він натомість пропонує готуватися до наступного дня.