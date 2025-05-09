Після погроз "Орєшніком" посольство США в Україні зробило важливу заяву

Звернення адресували українцям та громадянам США в Україні

Мешканців України попереджають про можливу масштабну повітряну атаку Росії, після погроз вдарити "Орєшніком". Точної дати не називають, однак зазначається, що це може відбутись найближчими днями.

Посольство США в Києві опублікувало відповідне повідомлення на сайті. Проте за кілька годин до цього росЗМІ активно поширювали інформацію про нібито можливий удар ракетою "Орєшнік" по Україні.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних кількох днів. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що у 2024 році посольство США в Києві кілька разів попереджало громадян про ймовірну атаку Росії. Здебільшого ці сповіщення з'являлись напередодні свят або після гучних заяв Кремля. До того ж були й курйози, коли на сайті публікували однакові повідомлення у різні дні, що викликало сумніви у користувачів.

Нагадаємо, що очільник Росії Володимир Путін оголошував "3-денне перемир'я" з 8 по 11 травня. Однак на фронті військові так і не побачили "режиму тиші" в дії. До того ж президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що треба запроваджувати справжнє перемир'я на 30 днів, а не "вихідні у війні" для параду у Москві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розніс путінський "Орєшнік" і назвав найнебезпечнішу для Києва ракету