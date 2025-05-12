От Украины до Ирана: пять горячих точек, где может начаться ядерная война

Мир ближе к ядерной войне, чем когда-либо

Человечество никогда еще не было так близко к ядерной катастрофе, как сейчас — такой вывод делают международные эксперты. В мире более 12 тысяч ядерных боеголовок, пять регионов могут стать точкой вспышки: война в Украине, конфликт Индии с Пакистаном, ядерная программа Ирана, наращивание арсеналов Китаем и Северной Кореей.

ООН уже создает специальную группу по оценке последствий возможной ядерной войны. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Наиболее опасным регионом эксперты называют границу Индии и Пакистана. В 2022 году Индия случайно запустила крылатую ракету в сторону Пакистана — мир был в шаге от катастрофы. На Ближнем Востоке угрозой остаётся Иран. Провал переговоров может привести к удару США и Израиля по иранским объектам. Китай планирует удвоить ядерный арсенал до тысячи боеголовок к 2030 году.

В Европе Владимир Путин неоднократно угрожал применением ядерного оружия с начала полномасштабного вторжения в Украину. В ноябре 2024 г. Россия ударила по Днепру баллистической ракетой средней дальности, способной нести ядерный заряд. По словам экспертов, это был четкий сигнал о возвращении ядерного шантажа времен холодной войны. Москва специально предупредила США о запуске по каналам ядерной деконфликтации, но сам факт применения такого оружия против Украины демонстрирует готовность Кремля к эскалации.

Самый страшный сценарий – "ядерная зима". Профессор Алан Робок рассчитал, что война между США и Россией может убить 6 млрд человек от голода. Даже конфликт между Индией и Пакистаном приведет к смерти 1-2 миллиарда. Ядерные взрывы выбросят дым в стратосферу, температура упадет ниже нуля даже летом, сельское хозяйство остановится.

Эксперты предупреждают: в случае ядерной атаки у политических лидеров будет меньше 10 минут для решения об ответе. По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, 90% боеголовок принадлежат США и России. Современные термоядерные бомбы в тысячи раз мощнее оружия в Хиросиме.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне готовят массовый обстрел. Эксперт рассказал, может ли на Киев улететь "Орешник".