Зустріч Зеленського та Путіна, ультиматум Трампа та кінець війни: головне зі свіжого інтерв’ю Віткоффа

Віткофф наголосив, що серед основних питань, які ще треба обговорити, є деталі щодо території України та ситуації із ЗАЕС

Спеціальний посланник президент США Дональда Трампа Стівен Віткофф дав велике інтерв’ю американському виданню Breitbart, в якому зробив низку гучних заяв. Він відповідав на запитання щодо актуальних тем війни в Україні.

"Телеграф" зібрав головні висловлювання Віткоффа з цього інтерв’ю в одну збірку. Зокрема, він говорив про війну, переговори Путіна і Зеленського, ЗАЕС, ультиматум Трампа та багато іншого.

Зустріч Зеленського та Путіна

Віткофф заявив, що сподівається на проведення незабаром мирного саміту, на якому президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін зустрінуться особисто, щоб домовитися про закінчення війни в Україні.

"Я сподіваюся", — сказав він у відповідь на відповідне запитання.

Проведення цього саміту Віткофф вважає цілком можливим. Щобільше, спецпредставник Трампа запропонував виступити посередником у такій розмові.

Ультиматум Трампа

Віткофф зазначив, що Трамп "подав ультиматум" обом сторонам, заявивши, що їм необхідно досягти прогресу в досягненні міцного миру, інакше США підуть.

"Президент висунув ультиматум обом сторонам, якщо прямі переговори не відбудуться швидко, він вважає, що США повинні відсторонитися від цього конфлікту, хоч би що це означало, і просто не втручатися.

Це те, в чому ми хочемо посередництво. Це не наша війна. Ми не розпочинали війну, але хочемо допомогти її закінчити. Спосіб, яким це відбувається, — це припинення вогню — всі припиняють насильство", — наголосив Віткофф.

Він вважає, що якщо США відстороняться від теми війни, від цього погано буде й Україні і Європі й навіть РФ.

"Я думаю, якщо США відстороняться від цього конфлікту і скажуть "це не моя війна", то це поганий результат для всіх. Це погано для європейців, це погано для українців, і я не думаю, що це добре для росіян. Я думаю, що росіяни насправді хочуть мирного врегулювання і обидві сторони намагаються зрозуміти, що це означає для них. Наше завдання – зібрати їх в одній кімнаті та показати їм, що альтернативи мирному врегулюванню тут погані для всіх. Це наша робота", — зазначив він.

Теми для обговорення — ЗАЕС і не тільки

Спецпредставник Трампа наголосив, що серед основних питань, які ще треба обговорити, є деталі щодо території України та ситуації із ЗАЕС.

Важливими є також водні шляхи й те, як Україна виходить у Чорне море, що дозволяє їй виходити у світові океани через свої з’єднання зі Середземним морем.

"Я думаю, що основні проблеми тут — це регіони, атомна станція, і те, як українці можуть використовувати річку Дніпро. Тут є речі, які, як я думаю, нескладно буде вирішити, якщо ми посадимо сторони за стіл переговорів. Вони поговорять один з одним, ми зсуваємо коло питань між ними, а потім придумаємо компроміси та креативні рішення для вирішення кожної з їхніх проблем", — вважає Віткофф.

П’ять регіонів

Основні камені спотикання зводяться до п’яти регіонів, як вважає Віткофф. Двоє з них окуповані Росією, а три — під "змішаним" контролем України.

Спецпредставник каже, що ведеться розмова про те, чи Росія відступить за певні адміністративні лінії. Те саме стосується й українців.

Угоди про мир не буде без згоди Путіна

Віткофф не розуміє тих, хто пропонує не розмовляти з Путіним про завершення війни в Україні. На його думку, жодних домовленостей без особистої розмови із російським президентом не буде.

"Немає жодної угоди без підпису президента Путіна. Він лідер Російської Федерації, тому ідея розмовляти з президентом Путіним — це те, проти чого люди виступають, я не розумію цієї логіки. Нам потрібно поговорити з усіма. З будь-якими зацікавленими сторонами в цьому конфлікті", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Стів Віткофф, який останнім часом займається переговорами між Вашингтоном та Москвою, офіційно призначений на посаду спеціального представника президента США Дональда Трампа Близького Сходу.