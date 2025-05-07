Віткоффу офіційно дали посаду в кабінеті Трампа: чим він займатиметься

Чиновник отримав посаду офіційно

Стів Віткофф, який останнім часом займається переговорами між Вашингтоном і Москвою, офіційно призначений на посаду спеціального представника президента США Дональда Трампа Близького Сходу. Тим самим він не став новим радником з національної безпеки, як повідомляли ЗМІ.

Відео того, як він складає присягу, було оприлюднено в telegram-каналі "Дональд Трамп українською". На кадрах видно, що церемонію провів держсекретар Марко Рубіо.

В Овальному кабінеті також був присутній сам Трамп, а також віцепрезидент Джей Ді Венс та інші чиновники.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’являлися повідомлення, що Віткофф може обійняти посаду радника Трампа з національної безпеки. Це сталося після того, як колишній радник Майкл Уолтц потрапив у гучний скандал з використанням месенджера Signal для обговорень щодо державної таємниці.

Пізніше західні журналісти повідомили з посиланням на оточення Віткоффа, що той не зацікавлений у посаді радника національної безпеки.

Як відомо, Віткофф має вкрай проросійські погляди та неодноразово їздив до Москви, де зустрічався з Путіним. Крім того, в одному з інтерв’ю він підтримав анексію Росією окупованих частин України.