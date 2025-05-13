Встреча Зеленского и Путина, ультиматум Трампа и конец войны: главное из свежего интервью Уиткоффа

Уиткофф подчеркнул, что среди основных вопросов, которые еще предстоит обсудить, есть детали относительно территории Украины и ситуации с ЗАЭС

Специальный посланник президент США Дональда Трампа Стивен Уиткофф дал большое интервью американскому изданию Breitbart, в котором сделал ряд громких заявлений. Он отвечал на вопросы по актуальным темам войны в Украине.

"Телеграф" собрал главные высказывания Уиткоффа из этого интервью в одну сборку. В частности, он говорил о войне, переговорах Путина и Зеленского, ЗАЭС, ультиматуме Трампа и многом другом.

Встреча Зеленского и Путина

Уиткофф заявил, что надеется на проведение в скором времени мирного саммита, на котором президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин встретятся лично, чтобы договориться об окончании войны на Украине.

"Я надеюсь", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Проведение этого саммита Уиткофф считает вполне возможным. Более того, спецпредставитель Трампа предложил выступить посредником в таком разговоре.

Ультиматум Трампа

Уиткофф отметил, что Трамп "предъявил ультиматум" обеим сторонам, заявив, что им необходимо добиться прогресса в достижении прочного мира, в противном случае США уйдут.

"Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, если прямые переговоры не состоятся быстро, он считает, что США должны отстраниться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться.

Это то, в чем мы хотим посредничать. Это не наша война. Мы не начинали войну, но мы хотим помочь ее закончить. Способ, которым это происходит, — это прекращение огня — все прекращают насилие", — подчеркнул Уиткофф.

Он считает, что если же США отстранятся от темы войны, от этого плохо будет и Украине и Европе и даже РФ.

"Я думаю, если США отстранятся от этого конфликта и скажут "это не моя война", то это плохой результат для всех. Это плохо для европейцев, это плохо для украинцев, и я не думаю, что это хорошо для россиян. Я думаю, что россияне на самом деле хотят мирного урегулирования, и обе стороны пытаются понять, что это значит для них. Наша задача — собрать их в одной комнате и показать им, что альтернативы мирному урегулированию здесь плохи для всех. Это наша работа", — отметил он.

Темы для обсуждения — ЗАЭС и не только

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что среди основных вопросов, которые еще предстоит обсудить, есть детали относительно территории Украины и ситуации с ЗАЭС.

Важны также водные пути и то, как Украина выходит в Черное море, что позволяет ей выходить в мировые океаны через свои соединения со Средиземным морем.

"Я думаю, что основные проблемы здесь — это регионы, атомная станция, и то, как украинцы могут использовать реку Днепр. Здесь есть вещи, которые, как я думаю, будет несложно решить, если мы посадим стороны за стол переговоров. Они поговорят друг с другом, мы сузим круг вопросов между ними, а затем придумаем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем", — считает Уиткофф.

Пять регионов

Основные камни преткновения сводятся к пяти регионам, как считает Уиткофф. Два из них оккупированы Россией, а три — под "смешанным" контролем Украины.

Спецпредставитель говорит, что ведется разговор о том, отступит ли Россия за определенные административные линии. То же касается и украинцев.

Соглашения о мире не будет без согласия Путина

Уиткофф не понимает тех, кто предлагает не разговаривать с Путиным о завершении войны в Украине. По его мнению, никаких договоренностей без личного разговора с российским президентом не будет.

"Нет никакой сделки без подписи президента Путина. Он лидер Российской Федерации, поэтому идея разговаривать с президентом Путиным — это то, против чего люди выступают, я не понимаю эту логику. Нам нужно поговорить со всеми. С любыми заинтересованными сторонами в этом конфликте", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Стив Уиткофф, который в последнее время занимается переговорами между Вашингтоном и Москвой, официально назначен на должность специального представителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку.