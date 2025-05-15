Вишиванка за $100 тисяч і не тільки. Які етнічні сорочки вдягав Зеленський за роки президентства

У 2025 президент обрав чорну вишиванку з орнаментом калини

Президент України Володимир Зеленський неодноразово за час свого головування держави з'являвся у вишиванках. Вони стали символом української стійкості та національної ідентичності.

"Телеграф" покаже, які вишиванки носив президент за останні шість років та скільки вони коштували. Зауважимо, що 15 травня в Україні відзначають День вишиванки.

Які вишиванки носив Зеленський

2019: Чорна вишиванка з блакитним орнаментом. У День вишиванки ще до інавгурації Зеленський обрав чорну сорочку з блакитною вишивкою. Вона символізувала захист та багатство.

Вишиванка Зеленського у 2019

2020: Вишиванка від Etnodim. Вже через рік на День вишиванки президент обрав білосніжну сорочку з чорно-кремовим орнаментом від бренду Etnodim, а перша леді Олена Зеленська — синю вишиванку з рослинним орнаментом.

Вишиванка Зеленського та першої леді у 2020

2021: Авторська вишиванка від Артема Климчука, яка викликала бурхливий скандал. Адже в її дизайні побачили схожість з російськими косоворотками. Однак дизайнер Климчук тоді наголосив, що сорочка створювалась за зразками старовинних українських сорочок з музейних архівів.

Вишиванка Зеленського та першої леді у 2021

2022: Вишиванка "Velych" від Etnodim. Це була одна з перших вишиванок президента у кольорі хакі з піксельним орнаментом дубового листя. Цей орнамент символізував стійкість українського народу. Вже за місяць цю вишиванку продали на благодійному аукціоні у Вашингтоні за $100 000, хоча спочатку її вартість становила 3 200 грн.

Вишиванка Зеленського у 2022

2022: Вишиванка з військовими мотивами від Indposhiv. Її Зеленський одягнув у серпні. Ця сорочка теж була у кольорі хакі з вишивкою танків, БТРів та фігур українців, які тримаються за руки. Вартість такої вишиванки становила від 8 500 до 15 000 грн.

Вишиванка Зеленського у 2022

2023: Вишиванка "988" від Etnodim. На Великдень президент обрав сорочку, прикрашену символами Київської Русі: тризубом, схрещеними мечами, гілками калини та пшениці. Її ціна приблизно 4 200 грн.

Вишиванка Зеленського у 2023

2023: Вишиванка з кримськотатарськими орнаментами. У День вишиванки Зеленський одягнув вишиванку, яка символізувала єдність українського і кримськотатарського народів.

Вишиванка Зеленського у 2023

2024: Вишиванка від Varenyky Fashion. Зеленський на Великдень обрав сорочку молочного кольору з зеленою вишивкою від бренду Varenyky Fashion. Вона символізувала достаток і довге щасливе життя. Її вартість становила 12 500 грн.

Вишиванка Зеленського у 2024

2024: Чорно-біла вишиванка від Etnodim. У День вишиванки Зеленський одягнув чорну лляну сорочку з білим орнаментом хреста, булави, меча, дубового листя та стилізованого герба. Вона символізувала сміливість, боротьбу та історичний шлях України. Її вартість оцінили приблизно в 3 960 грн.

Вишиванка Зеленського та першої леді у 2024

Яку вишиванку вдягнув Зеленський у 2025

У День вишиванки в травні 2025 президент з'явися у чорній вишиванці від DAMIRLI. Вона має орнамент червоних ягід, стилізованих у формі гілок калини та білий контур навколо ягід. Як зазначив сам бренд, цю сорочку назвали "Сила, що тримає світ".

Вишиванка Зеленського та першої леді у 2025

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