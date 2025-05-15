Укр

Украинкам такая по карману: сколько стоит вышиванка Елены Зеленской и чем она особенна (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир и Елена Зеленские в вышиванках
Владимир и Елена Зеленские в вышиванках. Фото https://web.telegram.org/k/#@V_Zelenskiy_official

Президент и первая леди поздравили украинцев с Днем вышиванки

В четверг, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Днем семьи и Днем вышиванки. Праздничное фото первых лиц страны в вышиванках опубликовали в их официальных аккаунтах в соцсетях. Это милое и теплое фото, сделанное в кабинете президента.

"Телеграф" решил выяснить подробнее, что известно о вышиванках Владимира и елены Зеленских.

Вышиванка Елены Зеленской

Для праздничного фото Зеленская надела красивую светлую вышиванку Poltavska с вышивкой в полтавском стиле. Эта блуза особенна тем, что она вышита белым по белому, где совмещены прозрачные и непрозрачные швы. Для изготовления вышиванки применялись разные ажурные техники, вирезание и кружево.

На рукавах вышиванки у Елены Зеленской можно заметить распространенный орнамент — сетки из ромбов, в каждый из которых вписано деревце. А на погрудках можно увидеть мотивы цветка и звезды, что делает композицию завершенной.

Отметим, что Елена Зеленская выбрала вышиванку от бренда Etnodim. Такая блуза стоит на сайте 10 280 грн. И это весьма скромная цена, которая по карману большинству украинских женщин.

Зеленские вышиванки

Вышиванка Владимира Зеленского

На праздничном фото президент Украины позирует рядом с женой тоже в вышиванке. Однако его вышиванка черная и очень контрастирует со светлой блузой первой леди.

Как видно на фото, это черная вышиванка с геометрическим орнаментом в виде красных ягод калины. А вокруг вышитых ягод белый контур, который подчеркивает всю композицию.

Зеленские вышиванки

"Телеграф" выяснил, что это рубашка от бренда Damirli известной в Украине дизайнерки Эльвиры Гасановой. Однако о цене такой вышиванки ничего не известно, вероятно она была сшита по индивидуальному заказу. Отметим, что другие вышиванки, представленные на сайте бренда, стоят около 17 тысяч гривен.

Зеленские вышиванки

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких вышиванках Владимир и Елена Зеленские поздравляли украинцев в 2024 году. Можно сравнить фото и цены.

Теги:
#Владимир Зеленский #День вышиванки #Елена Зеленская