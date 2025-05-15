Украинкам такая по карману: сколько стоит вышиванка Елены Зеленской и чем она особенна (фото)

Президент и первая леди поздравили украинцев с Днем вышиванки

В четверг, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили украинцев с Днем семьи и Днем вышиванки. Праздничное фото первых лиц страны в вышиванках опубликовали в их официальных аккаунтах в соцсетях. Это милое и теплое фото, сделанное в кабинете президента.

"Телеграф" решил выяснить подробнее, что известно о вышиванках Владимира и елены Зеленских.

Вышиванка Елены Зеленской

Для праздничного фото Зеленская надела красивую светлую вышиванку Poltavska с вышивкой в полтавском стиле. Эта блуза особенна тем, что она вышита белым по белому, где совмещены прозрачные и непрозрачные швы. Для изготовления вышиванки применялись разные ажурные техники, вирезание и кружево.

На рукавах вышиванки у Елены Зеленской можно заметить распространенный орнамент — сетки из ромбов, в каждый из которых вписано деревце. А на погрудках можно увидеть мотивы цветка и звезды, что делает композицию завершенной.

Отметим, что Елена Зеленская выбрала вышиванку от бренда Etnodim. Такая блуза стоит на сайте 10 280 грн. И это весьма скромная цена, которая по карману большинству украинских женщин.

Вышиванка Владимира Зеленского

На праздничном фото президент Украины позирует рядом с женой тоже в вышиванке. Однако его вышиванка черная и очень контрастирует со светлой блузой первой леди.

Как видно на фото, это черная вышиванка с геометрическим орнаментом в виде красных ягод калины. А вокруг вышитых ягод белый контур, который подчеркивает всю композицию.

"Телеграф" выяснил, что это рубашка от бренда Damirli известной в Украине дизайнерки Эльвиры Гасановой. Однако о цене такой вышиванки ничего не известно, вероятно она была сшита по индивидуальному заказу. Отметим, что другие вышиванки, представленные на сайте бренда, стоят около 17 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких вышиванках Владимир и Елена Зеленские поздравляли украинцев в 2024 году. Можно сравнить фото и цены.