Вышиванка за $100 тысяч и не только. Какие этнические рубашки надевал Зеленский за годы президентства

В 2025 году президент выбрал черную вышиванку с орнаментом калины

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно за время своего председательства появлялся в вышиванках. Они стали символом украинской стойкости и национальной идентичности.

"Телеграф" покажет, какие вышиванки носил президент за последние шесть лет и сколько они стоили. Отметим, что 15 мая в Украине празднует День вышиванки.

Какие вышиванки носил Зеленский

2019: Черная вышиванка с голубым орнаментом. В День вышиванки еще до инаугурации Зеленский выбрал черную рубашку с голубой вышивкой. Она символизировала защиту и богатство.

Вышиванка Зеленского в 2019 году

2020: Вышиванка от Etnodim. Уже через год на День вышиванки президент выбрал белоснежную рубашку с черно-кремовым орнаментом от бренда Etnodim, а первая леди Елена Зеленская – синюю вышиванку с растительным орнаментом.

Вышиванка Зеленского и первой леди в 2020 году

2021: Авторская вышиванка от Артема Климчука, вызвавшая бурный скандал. Ведь в ее дизайне увидели сходство с русскими косоворотками. Однако дизайнер Климчук отметил, что рубашка создавалась по образцам старинных украинских рубашек из музейных архивов.

Вышиванка Зеленского и первой леди в 2021 году

2022: Вышиванка "Velych" от Etnodim. Это была одна из первых вышиванок президента в цвете хаки с пиксельным орнаментом дубовых листьев. Этот орнамент символизировал стойкость украинского народа. Уже через месяц эту вышиванку продали на благотворительном аукционе в Вашингтоне за $100 000, хотя изначально ее цена составляла 3 200 грн.

Вышиванка Зеленского в 2022 году

2022: Вышиванка с военными мотивами от Indposhiv. Ее Зеленский надел в августе. Эта рубашка тоже была в цвете хаки с вышивкой танков, БТРов и фигур украинцев, которые держатся за руки. Стоимость такой вышиванки составляла от 8 500 до 15 000 грн.

Вышиванка Зеленского в 2022 году

2023: Вышиванка "988" от Etnodim. На Пасху президент выбрал рубашку, украшенную символами Киевской Руси: трезубцем, скрещенными мечами, ветками калины и пшеницы. Ее цена примерно 4 200 грн.

Вышиванка Зеленского в 2023 году

2023: Вышиванка с крымскотатарскими орнаментами. В День вышиванки Зеленский надел вышиванку, которая символизировала единство украинского и крымскотатарского народов.

Вышиванка Зеленского в 2023 году

2024 год: Вышиванка от Varenyky Fashion. Зеленский на Пасху выбрал рубашку молочного цвета с зеленой вышивкой от бренда Varenyky Fashion. Она символизировала достаток и долгую счастливую жизнь. Ее стоимость составляла 12 500 грн.

Вышиванка Зеленского в 2024 году

2024: Черно-белая вышиванка от Etnodim. В День вышиванки Зеленский надел черную льняную рубашку с белым орнаментом креста, булавы, меча, дубовых листьев и стилизованного герба. Она символизировала смелость, борьбу и исторический путь Украины. Ее стоимость оценили примерно в 3 960 грн.

Вышиванка Зеленского и первой леди в 2024 году

Какую вышиванку одел Зеленский в 2025 году

В День вышиванки в мае 2025 года президент появился в черной вышиванке от DAMIRLI. Она имеет орнамент красных ягод, стилизованных в форме ветвей калины и белого контура вокруг ягод. Как отметил сам бренд, эту рубашку назвали "Сила, держащая мир".

Вышиванка Зеленского и первой леди в 2025 году

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли узор вышиванки такой сакральный.