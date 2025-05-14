"Сигнали непереконливі": Зеленський уколов Росію через переговори у Стамбулі

У Росії поки що не визначилися зі складом делегації

Росія замість того, щоб погоджуватися на переговори, продовжує обстріл України. При цьому там досі не дали чіткої відповіді на питання про те, хто представлятиме Москву на зустрічі у Стамбулі, яка відбудеться вже 15 травня.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за підсумком 14 травня. Він зазначив, що вже провів наради зі своєю командою щодо формату переговорів у Туреччині.

"Я чекаю (інформації, — ред.) хто прибуде від Росії, і тоді визначатиму, які кроки слід робити Україні. Сигнали від них у медіа поки що непереконливі", — сказав Зеленський.

За його словами, він бачив повідомлення, що до Туреччини може прибути президент США Дональд Трамп, що стало б найсильнішим аргументом приїхати для Володимира Путіна. Президент України наголосив, що цей тиждень може змінити багато чого і зараз вирішуються багато питань.

У своєму зверненні він також наголосив, що зустріч підтримують лідери країн Глобального Півдня, також пролунали заяви з боку Китаю та є чітка позиція США та Європи.

"Фактично зараз найбільш очевидно для всіх у світі за весь час повномасштабної війни – очевидно, що єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі Росії це зробити", — сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, у Кремлі поки не давали чіткої відповіді на запитання, чи полетить Путін до Стамбула 15 травня. За попередньою інформацією, туди відправлять міністра закордонних справ Сергія Лаврова та помічника Путіна Юрія Ушакова.