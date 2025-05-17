"Автобус буквально розірвало": водій відверто розповів, як РФ вбила цивільних на Сумщині

Попри власні поранення, водій автобуса обіцяє повернутися за кермо

17 травня російська армія здійнила прицільний удар безпілотником типу "Ланцет" по рейсовому автобусу поблизу міста Білопілля, що на Сумщині. Внаслідок цього загинуло 9 людей, також семеро цивільних — дістали поранення.

Віктор Вовк, водій автобуса, зараз перебуває в лікарні з пораненнями від уламків та забоєм голови: сам чоловік називає їх несерйозними, проте глибоко шкодує про загибель людей. Для "Ми-Україна" він розповів про деталі обстрілу.

Пан Віктор пам’ятає, як автобус, повний пасажирів, потрапив під ворожий удар — одразу загорілися частини салону, і транспорт опинився на узбіччі. Водій одразу ж намагався евакуювати людей, та більшість пасажирів не встигла вибігти.

"Це сталося раптово. Страшний такий вибух — маршрутку розірвало", — поділився постраждалий.

Попри власні травми, чоловік організував надання першої допомоги тим, хто залишився живий, і доклав усіх зусиль, щоб транспортувати поранених до карети "швидкої".

У коментарі він розповів, що майже 30 років курсував маршрутом "Білопілля-Суми" і добре знав кожну зупинку. Тепер Віктор Вовк обіцяє повернутися за кермо, як тільки дозволить стан здоров’я, щоб продовжити свою справу.

Раніше "Телеграф" писав, де це місто розташоване на Сумщині, як там виживають люди і яка поточна обстановка в громаді.