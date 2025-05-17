При евакуації з Білопілля сталася трагедія. Де це місто на Сумщині та як воно виживає (фото і карта)

Наразі в місті немає жодної неушкодженої багатоповерхівки

Зранку 17 травня російські війська обстріляли цивільний автобус на виїзді з Білопілля, що на Сумщині — загинули люди, є й поранені. Місто наразі пеебуває під постійними атаками з боку ворога, а люди виїждають, намагаючись врятувати своє життя.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає детально про розташування та обстановку в населеному пункті.

Білопілля — місто в Сумському районі.

Білопілля на мапі

Розташований населений пункт на берегах річок Вир і Крига, на відстані приблизно 44 км від Сум — обласного центру. За даними 2024 року, чисельність населення становило близько 6 тисяч осіб.

Яка обстановка в Білопіллі

Як повідомило "Суспільне", армія Росії не припиняє обстріли по місту — окупанти застосовують керовані авіабомби, дрони тощо. Та, попри небезпеку, деякі люди повертаються в Білопілля.

Ще 2 тижні тому, на початку травня, відкрилися кілька магазинів після авіаудару 8 квітня 2024 року.

Станом на 2 квітня, частина Білопільської громади знаходилася в зоні активних бойових дій, інша — у прифронтовій. У селах, що розташовані ближче ніж за 5 км до кордону з РФ, людей практично не залишилось. За словами заступника міського голови Володимира Відуєва, у місті немає жодної неушкодженої багатоповерхівки.

У громаді працюють медзаклади: центральна лікарня, амбулаторія, ФАПи. Аптеки — у звичайному режимі. Органи місцевої влади теж функціонують, ЦНАП та центр зайнятості надають послуги. Освітні заклади працють тільки дистанційно.

У Білопілля постійно надходить допомога від міжнародних і українських благодійних організацій — одяг, продукти, будматеріали. Її першочергово отримують пенсіонери, багатодітні родини та ВПО.

За даними DeepState, до кордону з РФ від Білопілля — 6,7 кілометрів.

Білопілля — невелике місто на Сумщині, яке, попри щоденні обстріли та близькість до кордону з Росією, продовжує жити. Проте обстановка там залишається складною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як живе під щоденним обстрілом Білопілля у 2024 році. Деталі — у фоторепортажі.