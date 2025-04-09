Наступ РФ на Харківщину та Сумщину вже розпочався? Сирський зробив заяву

Кількість ворожих атак суттєво зросла

Новий наступ Росії на Харківську та Сумську області, про який попереджав президент України Володимир Зеленський, фактично вже розпочався. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головком сказав про це в розмові з LB.ua. За його словами, Росія продовжує стратегічну наступальну операцію з метою захоплення нашої території, розгромлення наших військ та просування в глибину.

Ворог намагається повністю захопити Донецьку і Луганську області та частини Херсонської та Запорізької областей. Також росіяни прагнуть створити буферну зону на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Сирський констатував, що попри всі переговори, які відбуваються, військові спостерігають тільки збільшення інтенсивності наступальних дій.

Він підтвердив слова Зеленського у спеціальному інтерв'ю французькому виданню Le Figaro наприкінці березня. Президент тоді сказав, що у російської влади є плани розпочати нову військову операцію на території Сумської та Харківської областей.

"Я можу сказати, що президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався. Тому що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках", — зазначив головком.

Ситуація на Харківщині на карті deepstate

Ситуація на Сумщині на карті deepstate

Раніше "Телеграф" розповідав, що керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко попередив, що ворог може влаштувати новий наступ у травні. Командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін заявив, що вони готуються до "більш великого наступу з боку росіян".