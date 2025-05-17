"Автобус буквально разорвало": водитель откровенно рассказал, как РФ убила гражданских на Сумщине

Несмотря на свои ранения, водитель автобуса обещает вернуться за руль

17 мая российская армия нанесла прицельный удар беспилотником типа "Ланцет" по рейсовому автобусу вблизи города Белополье на Сумщине. В результате погибли 9 человек, также семеро гражданских — получили ранения.

Виктор Вовк, водитель автобуса, сейчас находится в больнице с ранениями от осколков и ушибом головы: сам мужчина называет их несерьезными, однако глубоко сожалеет о гибели людей. Для "Мы-Украина" он рассказал о деталях обстрелов.

Виктор помнит, как автобус, полный пассажиров, попал под вражеский удар — сразу загорелись части салона, и транспорт оказался на обочине. Водитель сразу же пытался эвакуировать людей, но большинство пассажиров не успели выбежать.

"Это произошло внезапно. Страшный такой взрыв — маршрутку разорвало", — поделился пострадавший.

Несмотря на собственные травмы, мужчина организовал оказание первой помощи оставшимся в живых и приложил все усилия, чтобы транспортировать раненых в карету "скорой".

В комментарии он рассказал, что почти 30 лет курсировал по маршруту "Белополье-Сумы" и хорошо знал каждую остановку. Теперь Виктор Вовк обещает вернуться за руль, как только разрешит состояние здоровья, чтобы продолжить свое дело.

Ранее "Телеграф" писал, где этот город расположен в Сумской области, как там выживают люди и какова текущая обстановка в общине.