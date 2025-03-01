Сіра зона на Сумщині збільшується: що там зараз відбувається (карта)

Ворог не лише регулярно б'є по ній, але й намагається прорватися

Сумська область межує з Курською областю Росії, де триває операція Сил оборони України. Росіяни мали просування на Курщині, а сіра зона на Сумщині збільшилася.

За даними аналітиків ресурсу DeepState ворог просунувся біля Миколаїво-Дар'їного (Курська область). Від цього населеного пункту до кордону України трохи більше, ніж 1,5 км. Водночас сіра зона в районі села Новеньке Сумської області, за даними DeepState за добу збільшилася.

Сіра зона — це територія, контроль над якою постійно змінюється, за неї йдуть бої. Повністю її не контролює жодна зі сторін. На карті DeepState синім позначено територію, звільнену за останні два тижні, а сірим — територію, що потребує уточнення. Як бачимо на карті, за добу синього кольору стало менше.

Генштаб у своєму зведенні станом на ранок 1 березня повідомив, що на Курському напрямку за добу 28 лютого, українські сили відбили 18 атак противника. Росіяни там завдали 527 артилерійських обстрілів, з них 18 — із реактивних систем залпового вогню. Також ворог здійснив 25 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

Що відбувається на Сумщині

28 лютого з'явилася інформація про можливий прорив держкордону у Новенького в Сумській області. Деякі ЗМІ писали, що до населеного пункту вже зайшли кілька десятків живої сили ворога та за нього йдуть бої.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснив, що наразі росіяни роблять спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки піхотними групами. За його даними прориву кордону не сталося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Генштабі пояснили заяви російського президента Володимира Путіна, що російські війська нібито увійшли на територію України через кордон у Курській області.