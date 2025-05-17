Благодаря ему село выжило во время голода: как выглядит самый длинный деревянный мост Украины

Длина этого моста составляет более 240 метров

В Украине много уникальных мест, каждое из которых хранит свою историю. В Киеве можно прогуляться по легендарному "Чертовому мостику" а в Полтавской области — пройтись по самому длинному деревянному мосту в нашей страны. Ему почти 100 лет и он хранит многие "секреты".

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит самый длинный деревянный мост Украины и то известно о его строительстве. Мы узнали некоторые интересные факты.

Как выглядит самый длинный деревянный мост Украины

Уникальный деревянный мост, расположенный в селе Каплинцы Полтавской области, пересекает речку Удай и впечатляет своей длиной — более 240 метров. Согласно данным в открытых источниках, мост был возведен в конце XIX века, однако местные жители уверяют, что переправа появилась в 1933 году. Тогда ее построили, чтобы сократить путь до города Пирятин, который находится в 17 км от села Каплинцы.

Деревянные мосты в окрестностях Пирятина, Фото: Украинская правда

Мост простирается над извилистой рекой Удай, но водоем в этом месте образует множество лиманов и пойменных участков, поэтому большая часть территории недалеко от населенного пункта покрыта болотами.

Мост построен над речкой Удай

Как сообщает издание "Gazeta", когда-то Каплинцы были крупным и развивающимся селом — в прошлом веке там проживало около 1500 человек, активно работал колхоз. Деревянную переправу начали строить в 1933 году, чтобы жителям было проще преодолевать путь в Пирятин. Согласно информации за 2024 год, сейчас в селе живет около 350 жителей, но дорога в населенный пункт по-прежнему в запущенном состоянии, там едва проезжаю автобусы. Жители по этому поводу возмущаются, поэтому пользуются мостом, но только пешком или на велосипедах, автомобилем там проезжать опасно.

Как выглядит самый длинный деревянный мост Украины

Как рассказала староста села Вера Шурхало, деревянный мост был построен усилиями самих жителей. Работы велись одновременно с обоих берегов, к строительству даже привлекали людей из соседних сел. Сначала насыпали дамбу длиной около 200 метров, а затем вручную возводили переправу. По рассказам старожилов, в процессе использовали сваи высотой до 20 метров, а сам мост достигал 12 метров в высоту.

Самый длинный мост Украины с высоты птичьего полета

Но во время Второй мировой войны деревянный мост разрушили немцы, когда отступали. Правда его быстро отремонтировали и на тот момент ширина переправы составляла до 8 метров, там была проезжая часть и зона для пешеходов. Но сейчас его ширина — 4 метра.

Где находится самый длинный мост Украины

Староста села также рассказала, что во время Голодомора этот мост спас жителей села, потому что на его строительство давали рабочим пайки, ради этого местные и шли помогать.

Этот мост спас жителей села от голода

"Его построили, чтобы люди выживали. Во времена Голодоморов в Каплинцах умерло 27 человек. Но говорят, что это уже в голод после войны. В 1933 году погибших, пересказывают, не было", — отметила женщина.

Конечно же, за долгие годы, мост пришел в упадок, на нем появились аварийные участки, но неравнодушные жители не стали оставлять это без внимания. В июле 2024 года, как сообщал Национальный природный парк "Пирятинский", самый длинный мост Украины был отремонтирован.

Деревянный мост в 2024 году немного отремонтировали

"Ремонт моста сегодня — это доброе, искреннее, бескорыстное дело неравнодушных к его судьбе людей", — говорится в сообщении.

Жители села отремонтировали мост своими усилиями

"Телеграф" писал ранее, где в Киеве был самый длинный мост в Европе. Мы узнали, как сложилась его судьба.