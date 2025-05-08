Цю будівлю звели, щоб імператриця провела в ній лише одну ніч: як виглядає один з найстаріших палаців у Харкові

Цьому палацу майже 250 років

Старовинні палаци — це не просто красиві будівлі, а справжні свідки історії. Багато з них пережили століття, зберігши в собі дух минулих епох. Однією з таких пам'яток є Губернаторський палац у Харкові.

Будівлю звели за наказом Катерини II як шляховий палац. У ньому вона провела всього одну ніч під час своєї подорожі до Криму. Розмістити палац планували на території фортеці, проте відповідних ділянок для такої великої споруди не знайшлося. Згідно з інформацією otkudarodom.ua, у 1767 році губернський архітектор Іван Вільянов розробив план центральної частини міста та запропонував свій проєкт кам'яного губернаторського палацу. Однак у Петербурзі його варіант не затвердили — натомість у січні 1768 року надіслали інший проєкт.

Проєкт палацу у Харкові. Фото: otkudarodom.ua

Будівельні роботи велися поступово: спочатку було завершено фундамент і цокольний поверх у 1772 році, а саме зведення стін стартувало лише навесні 1773-го, коли вдалося заготовити необхідну кількість цегли. Оздоблювальні роботи завершилися у 1777 році. Вже пізніше, за проєктом нового губернського архітектора Петра Ярославського, палац обзавівся флігелями, огорожею, воротами та іншими службовими спорудами.

У 1791 році велику дерев'яну "урочисту залу" перебудували під перший у Харкові постійний театр. Але театр проіснував до 1796 року, а вже у 1797-му будівлю було розібрано.

Харківський імператорський університет, початок XX століття

Пізніше в будівлі палацу розмістилася резиденція губернатора, а у 1804 році, після реконструкції, проведеної архітектором Васильєвим, будівлю передали нововідкритому Харківському університету. У різний час тут розташовувалися головний корпус Імператорського університету, потім — Український заочний політехнічний інститут. Зараз же в цих стінах працює Українська інженерно-педагогічна академія.

Українська інженерно-педагогічна академія. Фото: uepa.karazin.ua

Фасад будівлі оформлений у характерному для кінця XVIII століття перехідному стилі від бароко до класицизму. Його прикрашають тріумфальні арки.

Сьогодні Губернаторський палац залишається однією з найстаріших будівель у Харкові.