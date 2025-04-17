Готика, ренесанс та модерн: що приховує велична будівля НБУ у Києві та де вона знаходиться (фото)

Будівля не лише виконує функції центрального банку країни, а й є однією з головних архітектурних пам’яток столиці

Розташована в історичному районі Печерські Липки за адресою вулиця Інститутська, 9, будівля Національного банку України вважається однією з найкрасивіших архітектурних споруд столиці. Збудована в 1905 році, вона залишається визначним зразком венеціанської неоготики з елементами італійського ренесансу та архітектури модерну.

Внутрішні приміщення банку вирізняються пишним художнім оформленням, виконаним італійським скульптором Еліо Саля. Особливістю будівлі була унікальна система вентиляції: повітря для приміщень надходило з розарію, розташованого у дворі, що забезпечувало приємний аромат у робочих залах.

Історія та архітектура

Втілення архітектурного задуму почалося 1902 року під чуйним керівництвом зодчих Олександра Кобелєва та Олександра Вербицького. Примітно, що з моменту створення будинку жодного разу не змінило свого фінансового призначення. У 1934 році сталося інженерне диво свого часу — до основної будівлі додали два поверхи, причому весь дах повністю підняли за допомогою системи домкратів, що стало справжнім технічним проривом того періоду.

Фасад будівлі вражає вишуканим сплетенням елементів північноіталійської готики та флорентійського Відродження. Мармурові колони, витончена орнаментальна в’язь, виразні маскарони у формі левових голів та величні скульптури грифонів – міфічних крилатих вартових скарбів – створюють неповторний вигляд споруди. Центральний портал з витонченою колонадою та балконом надає будівлі особливої урочистості та монументальності.

Внутрішня пишнота

За парадними дверима ховаються інтер’єри, що вражають розкішшю художнього оформлення створеного талановитим італійським скульптором Еліо Саля. Операційний зал банку прикрашений віртуозною ліпниною, скульптурними зображеннями античних божеств, барвистими вітражами та дивовижним зображенням Архангела Михайла – небесного покровителя Києва.

На особливу увагу заслуговує оригінальна система вентиляції будівлі: повітря в приміщення надходило з пахучого розарію, розбитого у внутрішньому дворі, наповнюючи зали тонким квітковим ароматом. За нещодавньої реставрації робилися спроби відродити цю унікальну систему.

Містобудівний контекст

Національний банк гармонійно вписаний в історичний ансамбль Липок, формуючи виразну лінію забудови вулиці Інститутської та ефектно завершуючи перспективу вулиці Банкової, що надає будівлі виняткового містобудівного значення.

У наші дні велична споруда Національного банку України не тільки виконує свої прямі фінансові функції, але й залишається справжньою візитною карткою Києва, символом найбагатшої архітектурної спадщини країни. Її неповторне зовнішнє та внутрішнє оздоблення приваблює численних поціновувачів прекрасного, підтверджуючи репутацію однієї з найвишуканіших та виняткових будівель української столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що історичний будинок у Києві з "балконом Грушевського" опинився під загрозою. Де воно знаходиться і чимось особливе.