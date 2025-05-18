Грози та зливи: негода накриє Україну наступного тижня

Синоптики розповіли про погодні сюрпризи найближчими днями

Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться зі злив, гроз та холодної погоди. У деяких областях температура повітря вночі опускатиметься лише до +5 градусів.

Відповідний прогноз було опубліковано на погодному сайті Ventusky. Синоптики зазначають, що грози нагрянуть в Україну 19 та 20 травня та зачеплять безліч областей.

Так, 19 травня, грози варто очікувати у західних та північних частинах країни. Також у цей день Україну накриють дощі, які йтимуть протягом усього дня.

У вівторок, 20 травня, грози варто чекати у центральних, південних та східних областях. При цьому протягом дня знову очікуються зливи.

Водночас Укргідрометцентр також повідомляє, що 19 травня всю Україну заллє зливами. Проте варто зазначити, що про грози синоптики не повідомляють. На карті видно, що температура повітря в деяких областях вночі падатиме лише до +5 градусів. При цьому наймаксимальна температура вдень — +21 градус.

Аналогічна ситуація із погодою відбудеться і 20 травня. Дощі накриють усю територію країни. Однак і цього дня повідомлень про можливі грози немає.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному прогнозі "Телеграфа" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні влітку 2025 року. Він детально розповів, на які сюрпризи можна чекати від кожного літнього місяця.