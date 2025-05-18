Грозы и ливни: непогода накроет Украину на следующей неделе

Синоптики рассказали о погодных сюрпризах в ближайшие дни

Новая рабочая неделя в Украине начнется с ливней, гроз и холодной погоды. В некоторых областях температура воздуха ночью будет опускаться всего до + 5 градусов.

Соответствующий прогноз был опубликован на погодном сайте Ventusky. Синоптики отмечают, что грозы нагрянут в Украину 19 и 20 мая и заденут множество областей.

Так, 19 мая, грозы стоит ожидать в западных и северных частях страны. Также в этот день Украину накроют дожди, которые будут идти в течение всего дня.

Во вторник, 20 мая, грозы стоит ждать в центральных, южных и восточных областях. При этом на протяжении дня снова ожидаются ливни.

В то же время Укргидрометцентр также сообщает, что 19 мая всю Украину зальет ливнями. Однако стоит отметить, что о грозах синоптики не сообщают. На карте видно, что температура воздуха в некоторых областях ночью будет падать всего до +5 градусов. При этом, самая максимальная температура днем — +21 градус.

Аналогичная ситуация с погодой произойдет и 20 мая. Дожди накроют всю территорию страны. Однако и в этот день сообщений о возможных грозах нет.

Напомним, ранее в эксклюзивном прогнозе "Телеграфа" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине летом 2025. Он детально рассказал, каких сюрпризов можно ждать от каждого летнего месяца.