Здесь мы – никто друг другу: активистка назвала три проблемы ЛГБТ в Украине

По украинскому законодательству ЛГБТ-партнеры не имеют прав друг относительно друга

С началом российского вторжения в Украину в 2014 году представители ЛГБТ-сообщества столкнулись с рядом нарушений своих прав. Они затрагивают моральные, материальные и юридические вопросы.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала известная ЛГБТ-активистка, правозащитница, глава организации "Инстайт", женщина года по версии журнала "TIME" Елена Шевченко. Она объяснила, с какими нарушениями прав в Украине сталкиваются люди ЛГБТ.

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— В нашей стране с 2014 года идет война, пришедшая в каждую семью. У ЛГБТ-людей тоже есть семьи. И это не какое-то чудо. Это люди, которые живут вместе, ведут совместный быт, воспитывают детей, имеют родителей. И ситуация выглядит так: очень многие из ЛГБТ-семейств погибли на фронте, защищая Родину, другие погибли от ракетных атак. И человек, являющийся "половинкой" в этой семье, не имеет никаких прав. Вообще никаких! — говорит активистка.

По ее словам, имея партнершу, формально не имеет никакого отношения к ней.

— Если человек пропал без вести, я не могу даже подать заявление, чтобы его искали, потому что я просто чужой человек. Если мою партнершу убили, я не могу похоронить ее тело, потому что юридически не имею никакого отношения к этому человеку, — говорит правозащитница.

Она затронула тему людей, которые вывезли детей из Украины.

— Они уже там поженились, имеют семью на законных основаниях. Мы хотим, чтобы люди возвращались домой. Они тоже хотят возвращаться. Но они здесь – никто друг другу, — перечисляет нарушение прав ЛГБТ-лиц Елена Шевченко.

Она подчеркнула: вопрос не в том, что представители секс-меньшинств хотят какие-то брачные церемонии и праздник. Они просто хотят прав, которые есть у всех граждан и гражданок Украины — быть вместе и иметь право называться семьей.

По словам активистки, даже нотариальное оформление завещания с защитой имущественных прав партнера в случае гибели второго лица — невозможно.

— Во-первых, это требует слишком много средств. Во-вторых, не все действия можно совершить нотариально. В-третьих, любую нотариальную доверенность, завещание могут обжаловать ближайшие родственники. А очень часто семьи, где вырастают ЛГБТ-люди, гомофобны. И у нас есть кейсы, когда родители, с которыми человек не общался 25-30 лет, просто выгнали человека из дома, потом приходят, чтобы получить квартиру.

А почему нельзя нотариально все оформить для гетеросексуальных людей? Почему есть брак, почему семья? Почему для ЛГБТ-людей до сих пор не принят законопроект о партнерстве? Даже не о браке, а о партнерстве. И это в стране, где полномасштабная война более трех лет. Столько людей из ЛГБТ-сообщества уже погибли, а закон не имеет обратного действия. Даже если сейчас закон о партнерстве будет принят, эти люди уже справедливости не получат, — подытожила Елена Шевченко.

Напомним, пасхальный ЛГБТ-фестиваль вызвал шквал эмоций в Украине, вмешались даже нардепы.