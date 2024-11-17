Зеленський дав обіцянку ЛГБТ-спільноті (відео)

Українці вже встигли відреагувати на це

У суботу, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що підпише законопроєкт про партнерський союз двох повнолітніх осіб однієї чи різної статі. Проте є нюанс.

За словами глави держави, це відбудеться у тому випадку, якщо документ ухвалить Верховна Рада, а коли парламент винесе його на розгляд – поки невідомо. Про це він сказав під час зустрічі з представниками органів студентського самоврядування. Відповідне відео поширюють в мережі.

Коли захід вже завершився, а Зеленський залишав майданчик, у нього запитали, чи поставить він свій підписав під законом громадянські партнерства. Він повернувся і відповів "так". Більше жодних подробиць президент щодо цього документу не розповів.

Реакція українців

Українці почали бурхливо обговорювати цю тему у мережі. Думки людей розділились. "Телеграф" зібрав реакцію.

Хтось підтримав таку ідею. А інші писали, що це не на часі. Також були коментарі по типу: "за що гинуть хлопці на війні".

Що відомо про законопроєкт, який дозволяє одностатеві партнерства

Йдеться про законопроєкт №9103, який зареєстрували у Верховній Раді ще в березні 2023 року. Наприкінці серпня 2024 року його підтримав Комітет з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування.

Документ пропонує визначити, що реєстроване партнерство – зареєстрований сімейний союз двох повнолітніх осіб однієї чи різної статі, в основі якого лежить взаємоповага, взаєморозуміння, взаємопідтримка, взаємні права та обов’язки.

Цей проєкт закону вже отримав підтримку чотирьох комітетів Верховної Ради: комітет молоді та спорту, комітет з питань європейської інтеграції, комітет з питань цифрової трансформації та комітет соціальної політики й захисту прав ветеранів. У жовтні 2023 року його також підтримали Міністерство оборони та Міністерство юстиції.

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