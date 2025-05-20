Грибна аномалія на Рівненщині: велетенські білі гриби з'явилися значно раніше (відео)

Сезон офіційно ще не розпочався

На Рівненщині розпочався грибний сезон значно раніше звичайного часу. Місцеві жителі вже знаходять у лісах білі гриби, причому деякі з них вражають своїми розмірами. Відповідне відео поширив місцевий телеграм-канал. Як зазначив автор знахідки, "такого грибочка на цілу каструлю супу вистачить".

У коментарі до відео зазначається: "Велетенські ГРИБИ ростуть вже на Рівненщині. Цей дужий білий гриб знайшли на Сарненщині".

Не за календарем: коли насправді розпочинається грибний сезон

Поява білих грибів у цей період року є досить незвичним явищем. За календарем грибника, сезон білих грибів зазвичай розпочинається з середини червня і триває до жовтня. Рання поява цих грибів може бути пов'язана з особливими погодними умовами цієї весни.

Для росту білих грибів потрібні специфічні умови: помірна температура, достатня вологість ґрунту та теплі ночі. Саме такі умови, схоже, склалися на Рівненщині, що й спричинило появу цінних лісових дарів раніше звичайного терміну.

Білі гриби або боровики вважаються одними з найцінніших їстівних грибів через свої смакові якості. Досвідчені грибники радять шукати їх у мішаних лісах, особливо біля дубів, беріз та сосен, де ці гриби утворюють зв'язки з корінням дерев.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українка насмішила відео, які гриби купила в "Сільпо".