Грибная аномалия на Ровенщине: гигантские белые грибы появились значительно раньше (видео)

Сезон официально еще не начался

В Ровенской области начался грибной сезон значительно раньше обычного времени. Местные жители уже находят в лесах белые грибы, причем некоторые из них поражают своими размерами. Подходящее видео распространил местный телеграмм-канал. Как отметил автор находки, "такого грибочка на целую кастрюлю супа хватит".

В комментарии к видео отмечается: "Гигантские ГРИБЫ растут уже на Ровенщине. Этот крепкий белый гриб нашли на Сарненщине".

Не по календарю: когда на самом деле начинается грибной сезон

Появление белых грибов в этот период года достаточно необычным явлением. По календарю грибника сезон белых грибов обычно начинается с середины июня и длится до октября. Раннее появление этих грибов может быть связано с особыми погодными условиями этой весной.

Для роста белых грибов требуются специфические условия: умеренная температура, достаточная влажность почвы и тёплые ночи. Именно такие условия, похоже, сложились на Ровенщине, что и повлекло за собой появление ценных лесных даров раньше обычного срока.

Белые грибы или боровики считаются одними из самых ценных съедобных грибов из-за своих вкусовых качеств. Опытные грибники советуют искать их в смешанных лесах, особенно у дубов, берез и сосен, где эти грибы образуют связи с корнями деревьев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинка насмешила видео, какие грибы купила у "Сільпо".