Біля Києва є печера, яка підкоряється не кожному: де вона знаходиться і як потрапити туди (фото)
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Ця підземна галерея пропонує захоплюючий маршрут, який перевірить вас на спритність та подарує незабутні враження навіть досвідченим спелеологам.
Якщо ви думаєте, що Київська область бідна на печери — поспішаємо здивувати вас! Незважаючи на скромну кількість природних підземних об’єктів, тут є одна справжня перлина для любителів пригод та спелеології – печера "Геонавт". Розташована неподалік села Ходосівка, вона є найбільшою печерою в окрузі, довжиною близько 60 метрів.
Печера "Геонавт" сховалася в яру на висоті приблизно 5 метрів від рівня землі. Вхід та вихід з неї яскраво виражені та помітні, що полегшує пошук. Однак знайти печеру з першого разу вдається не всім.
Де знаходиться і як дістатися
Найпростіше дістатися до неї зі станції метро Либідська, звідки потрібно сісти на маршрутне таксі №738, яке довезе до найближчої точки, після чого пішки пройти до яру і знайти вхід до печери. Вхід розташований в безпосередній близькості до котеджного селища "Золоті ворота", орієнтиром служить шлагбаум, від якого потрібно пройти до повороту і спуститися вниз стежкою до печери.
Особливості печери
Вхід у печеру веде до відносно великої зали, стіни якої прикрашені численними вирізаними фігурами та написами, залишеними відвідувачами. Тут же знаходиться єдине розгалуження: ліворуч — основний хід, який поступово піднімається, прямуючи углиб гори, праворуч — невелику залу.
Основний хід печери плавно звужується і закінчується складним шкурником — вузьким проходом, який не кожному під силу пройти. Відомий випадок, коли людина змогла пролізти весь шлях у футболці, але при спробі повторити в куртці застрягла і провела у пастці близько пів години, перш ніж вибратися. Наприкінці шляху, щоб вийти з печери, доведеться підстрибнути і підтягнутися — це додає елемент екстриму і робить відвідування таким, що точно запам’ятається.
Поради для відвідувачів
- Обов’язково візьміть із собою засіб від комарів.
- Будьте готові до вузьких та складних ділянок, особливо наприкінці печери.
- Не рекомендується відвідувати печеру поодинці, особливо якщо ви новачок.
- Не залишайте після себе сміття і не псуйте стіни — печера і така унікальна своєю природою та історією.
Що ще поряд
Поблизу є кілька менш цікавих печер та отворів у горі, але "Геонавт" — найбільша та найцікавіша. Місцеві жителі та туристи зазначають, що у деяких проходах можна зустріти змій, хоча отруйні види тут рідкість. Для безпеки краще створювати вібрації та шум, щоб відлякати їх.
Печера "Геонавт" — це чудовий варіант для тих, хто хоче познайомитися з підземним світом Київської області та випробувати свої сили в невеликому, але дуже цікавому природному об'єкті. Якщо ви готові до невеликого виклику і любите незвичайні місця, обов'язково додайте її до списку своїх подорожей.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві знайшли ще одні печери. Ці підземелля дуже нагадують підземні міста та притулки Каппадокії у Туреччині.