Біля Києва є печера, яка підкоряється не кожному: де вона знаходиться і як потрапити туди (фото)

Ця підземна галерея пропонує захоплюючий маршрут, який перевірить вас на спритність та подарує незабутні враження навіть досвідченим спелеологам.

Якщо ви думаєте, що Київська область бідна на печери — поспішаємо здивувати вас! Незважаючи на скромну кількість природних підземних об’єктів, тут є одна справжня перлина для любителів пригод та спелеології – печера "Геонавт". Розташована неподалік села Ходосівка, вона є найбільшою печерою в окрузі, довжиною близько 60 метрів.

Печера "Геонавт" сховалася в яру на висоті приблизно 5 метрів від рівня землі. Вхід та вихід з неї яскраво виражені та помітні, що полегшує пошук. Однак знайти печеру з першого разу вдається не всім.

Де знаходиться і як дістатися

Найпростіше дістатися до неї зі станції метро Либідська, звідки потрібно сісти на маршрутне таксі №738, яке довезе до найближчої точки, після чого пішки пройти до яру і знайти вхід до печери. Вхід розташований в безпосередній близькості до котеджного селища "Золоті ворота", орієнтиром служить шлагбаум, від якого потрібно пройти до повороту і спуститися вниз стежкою до печери.

Особливості печери

Вхід у печеру веде до відносно великої зали, стіни якої прикрашені численними вирізаними фігурами та написами, залишеними відвідувачами. Тут же знаходиться єдине розгалуження: ліворуч — основний хід, який поступово піднімається, прямуючи углиб гори, праворуч — невелику залу.

Основний хід печери плавно звужується і закінчується складним шкурником — вузьким проходом, який не кожному під силу пройти. Відомий випадок, коли людина змогла пролізти весь шлях у футболці, але при спробі повторити в куртці застрягла і провела у пастці близько пів години, перш ніж вибратися. Наприкінці шляху, щоб вийти з печери, доведеться підстрибнути і підтягнутися — це додає елемент екстриму і робить відвідування таким, що точно запам’ятається.

Поради для відвідувачів

Обов’язково візьміть із собою засіб від комарів.

Будьте готові до вузьких та складних ділянок, особливо наприкінці печери.

Не рекомендується відвідувати печеру поодинці, особливо якщо ви новачок.

Не залишайте після себе сміття і не псуйте стіни — печера і така унікальна своєю природою та історією.

Що ще поряд

Поблизу є кілька менш цікавих печер та отворів у горі, але "Геонавт" — найбільша та найцікавіша. Місцеві жителі та туристи зазначають, що у деяких проходах можна зустріти змій, хоча отруйні види тут рідкість. Для безпеки краще створювати вібрації та шум, щоб відлякати їх.

Печера "Геонавт" — це чудовий варіант для тих, хто хоче познайомитися з підземним світом Київської області та випробувати свої сили в невеликому, але дуже цікавому природному об'єкті. Якщо ви готові до невеликого виклику і любите незвичайні місця, обов'язково додайте її до списку своїх подорожей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві знайшли ще одні печери. Ці підземелля дуже нагадують підземні міста та притулки Каппадокії у Туреччині.