Около Киева есть пещера, которая покоряется не каждому: где она находится и как туда попасть (фото)

Эта подземная галерея предлагает захватывающий маршрут, который проверит вас на ловкость и подарит незабываемые впечатления даже опытным спелеологам

Если вы думаете, что Киевская область бедна на пещеры — спешим вас удивить! Несмотря на скромное количество природных подземных объектов, здесь есть одна настоящая жемчужина для любителей приключений и спелеологии — пещера "Геонавт". Расположенная неподалёку от села Ходосовка, она является самой большой пещерой в округе, протяжённостью около 60 метров.

Пещера "Геонавт" спряталась в овраге на высоте примерно 5 метров от уровня земли. Вход и выход из неё ярко выражены и заметны, что облегчает поиск. Однако найти пещеру с первого раза удаётся не всем.

Где находится и как добраться

Проще всего добраться до неё со станции метро Лыбедская в Киеве, откуда нужно сесть на маршрутное такси №738, которое довезёт до ближайшей точки, после чего пешком пройти до оврага и найти вход в пещеру. Вход расположен в непосредственной близости к коттеджному посёлку "Золотые ворота", ориентиром служит шлагбаум, от которого нужно пройти до поворота и спуститься вниз по тропе к пещере.

Особенности пещеры

Вход в пещеру ведёт в относительно большой зал, стены которого украшены многочисленными вырезанными фигурами и надписями, оставленными посетителями. Здесь же находится единственное разветвление: налево — основной ход, который постепенно поднимается, направляясь вглубь горы, направо — небольшой зал.

Основной ход пещеры плавно сужается и заканчивается сложным шкурником — узким проходом, который не каждому под силу пройти. Известен случай, когда человек смог пролезть весь путь в футболке, но при попытке повторить в куртке застрял и провёл в ловушке около получаса, прежде чем выбраться. В конце пути, чтобы выйти из пещеры, придётся подпрыгнуть и подтянуться — это добавляет элемент экстрима и делает посещение запоминающимся.

Советы для посетителей

Обязательно возьмите с собой средство от комаров.

Будьте готовы к узким и сложным участкам, особенно в конце пещеры.

Не рекомендуется посещать пещеру в одиночку, особенно если вы новичок.

Не оставляйте после себя мусор и не портите стены — пещера и так уникальна своей природой и историей.

Что ещё рядом

Поблизости есть несколько менее интересных пещер и отверстий в горе, но "Геонавт" — самая крупная и захватывающая. Местные жители и туристы отмечают, что в некоторых проходах можно встретить змей, хотя ядовитые виды здесь редкость. Для безопасности лучше создавать вибрации и шум, чтобы отпугнуть их.

Пещера "Геонавт" — это отличный вариант для тех, кто хочет познакомиться с подземным миром Киевской области и испытать свои силы в небольшом, но очень интересном природном объекте. Если вы готовы к небольшому вызову и любите необычные места, обязательно добавьте её в список своих путешествий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве нашли еще одни пещеры. Эти подземелья очень напоминают подземные города и убежища Каппадокии в Турции.