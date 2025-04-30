Громадський та політичний діяч Юрій Гончаренко пояснив, чому виїздити за кордон з України наразі не є найбезпечнішою ідеєю

Не існує варіантів, за яких глобальний конфлікт обмежиться територією України. І тому мені смішно дивитися на тих, хто намагається втекти з країни, а ще більш смішно — хто за це платить гроші.

При цьому досить ймовірним є сценарій, що в глобальній війні, яка матиме ядерну компоненту, ми будемо осторонь та триматимемо озброєний нейтралітет.

Наприклад, коли в якийсь момент Росія визнає, що нездатна захопити всю Україну, вона піде на перемир'я. Щоб розв'язати собі руки і напасти на країни Балтії, Польщу, Молдову і т.д. Це майже гарантовано станеться, якщо спалахне десь в світі ще одна велика війна, наприклад Індія проти Пакистану, Китай проти Тайваню тощо.

Розрахунки Путіна на те, що за таких умов НАТО не почне воювати, думаю, мають під собою підґрунтя. І, зрозуміло, захоплення кількох країн — значно більш серйозна мотивація, ніж просування на 5 км в Україні ціною великих втрат.

Отже, якщо в Україні буде запроваджено ротаційну модель військової служби і все суспільство буде залучено в Сектор безпеки та оборони, то ми станемо настільки сильними і самодостатніми, що війна проти нас буде максимально нецікавою і витратною. А оскільки в світі дуже багато значно слабших країн, то глобальний конфлікт може відбутися і без нас.

Головний висновок з цього: саме зараз час повертатися в Україну, а не тікати з неї. Саме в Україні найбільші шанси для виживання українців. І докладаючи зусиль для посилення стійкості та згуртованості нашої країни, нашого су, ми робимо максимум і для власної безпеки. Чи безпеки родини.

На Carpathian Sea Democracy Week ми представили результати дворівневого дослідження психологічної стійкості українців. І знову говорили про ротаційну модель військової служби. Дякую всім хто зацікавився. Зараз обробляємо решту результатів.

Джерело: Facebook Юрія Гончаренка