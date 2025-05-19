Ховається від обстрілів та правосуддя у "британській Конча-Заспі": куди втік найбагатший ексрегіонал Хомутиннік (відео)

Чиновник на умови життя явно не скаржиться

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Віталій Хомутиннік втік з України перед початком російського вторгнення. Проте ховається він там не так від російських ракет, як від українського правосуддя.

Про це йдеться у розслідуванні "СтопКор". Автори зазначають, що у чиновника залишився особняк під Києвом, проте він зараз виглядає покинутим. Але частину свого майна Хомутиннік все ж таки намагався врятувати.

Що стосується особняка, то розташований він у селищі Козин, що за 30 кілометрів від Києва. Крім основної будівлі там є тенісний корт, зона відпочинку та вихід до річки. Все це розташоване на площі 7000 квадратних метрів.

За оцінками журналістів, вартість особняка можна оцінити в 1,5 мільйона доларів, проте вони не можуть сказати напевно, в якому стані знаходиться приміщення. За їхньою інформацією, садові меблі за три роки так ніхто і не прибрав до приміщення.

Журналісти нагадали, що Хомутинніка у 2015 році було визнано найбагатшим нардепом, оскільки він задекларував аж 167 мільйонів гривень. При цьому в декларації не було зазначено особистий літак Gulfstream G 280 приблизно за 20 мільйонів доларів, на якому він перед вторгненням відлетів до Великої Британії. Також він замовчав про яхту "Апостроф", яку у 2014 році було виставлено на продаж за 21 мільйон доларів.

Автори матеріалу змогли встановити, що після втечі з України ексрегіонал осів у елітному селищі Вірджинія Вотер, де вартість житла стартує від 5 мільйонів фунтів стерлінгів (278 млн. гривень).

Будинок Хомутинніка

Вірджинія Вотер на карті

Журналістам також вдалося помітити як на територію маєтку заїжджає два елітні автомобілі "Лексус". Один з них зареєстрований на українську ТОВ "Карат" пов’язану з Хомутинніком, яка займається виробництвом килимів. Як виявилося, на неї зареєстровано багато автомобілів, у тому числі й елітні моделі вартістю від 100 тисяч доларів. Однак у компанії журналістам коментувати ці покупки не стали.

Це не єдині автомобілі екснардепа — в Україні його компанії купили два елітні автомобілі Rolls Royce і Mercedes. Пізніше вони залишили територію України. Журналісти вважають, що таким чином Хомутиннік захотів вивести свої гроші з України за кордон, оскільки є обмеження на переказ великих грошових коштів. Наприклад, відправнику довелося б пояснювати, звідки ці гроші взагалі з’явилися.

Втім, вищезгаданий палац теж не єдиний у Хомутинніка. До 2024 року він був зареєстрований на Кіпрі, в одному з найпрестижніших районів міста Лімасол. Крім того, ще одне місце проживання олігарха знайшли в Монако, а його батько має багато нерухомості в окупованому Криму.

Автори розслідування не думають, що колишній нардеп повернеться до України, оскільки проти нього відкрито кілька кримінальних справ. Серед статей є ухилення від сплати податків, відмивання коштів, фінансування сепаратизму та державна зрада. Деякі його компанії фігурують у перевірках податкової служби та розслідуваннях про виведення коштів у офшори.

"Але поки правоохоронці намагаються довести провину ексдепутата депутата в суді, той насолоджується життям у розкішному маєтку у Великій Британії. Його нові сусіди – зірки спорту, медіа та великого бізнесу. Але чи надовго?", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше журналісти встановили, як саме Хомутинніку вдалося вивезти до Європи елітний автопарк і яким моделям нардеп віддав перевагу.