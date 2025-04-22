"Багато студентів повертаються з-за кордону": міністр озвучив неочікувану причину

Політик розповів, що буде зі вступом в 2025 році

Українська вища освіта залишається конкурентною навіть попри війну та масову міграцію молоді. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький, передають журналісти "Телеграфу".

"Очевидно, що в нас є потреба у поверненні молодих людей з-за кордону. Але це, водночас, врівноважується тим, що Україна не має бути тюрмою для молодих", – наголосив Винницький.

За словами заступника міністра, попри поширене переконання, що молодь масово виїжджає за кордон і не повертається, статистика говорить зовсім інше. На сьогодні 292 тисячі абітурієнтів уже зареєструвалися для складання національного мультипредметного тесту (НМТ) в Україні, ще понад 20 тисяч – за кордоном. Відтак вступ до українських університетів залишається актуальним навіть для тих, хто тимчасово виїхав з країни.

"Немає сенсу складати НМТ за кордоном, якщо ти не плануєш вступати до українського вишу. Це пряме свідчення того, що українська освіта лишається затребуваною", – пояснив Винницький.

На сьогодні створено 55 центрів тестування у 34 країнах світу, що дозволяє українським вступникам проходити необхідні процедури навіть у випадку тимчасового перебування за кордоном.

Винницький нагадав, що ті, хто не встиг зареєструватися на НМТ під час основного етапу, можуть зробити це протягом поточного тижня. Загалом, з урахуванням додаткової реєстрації, прогнозується понад 312 тисяч вступників у 2025 році.

Під час брифінгу Михайло Винницький нагадав, що молодь віком 18-22 роки незалежно від статі має змогу виїжджати на навчання за кордон, зокрема в межах короткострокових програм. Такий досвід, за словами посадовця, розширює світогляд і в підсумку сприяє підвищенню лояльності до української освіти.

"Ми зробили великі кроки, щоб забезпечити економічну мобільність бакалаврів. І зараз велика частина тих, хто виїжджав за кордон, уже повертаються", – сказав Винницький.

Зокрема, за офіційними даними, 83% студентів, які брали участь у програмах академічної мобільності, вже повернулися до України. Більшість з них – це юнаки, які тимчасово виїжджали з економічних причин.

За словами заступника міністра, молоді українці, які мають досвід навчання за кордоном, часто обирають повернення саме через несподіване розчарування в західній освіті.

"Якість освіти за кордоном часто залишає бажати кращого. Хоча це не надто популярна думка, наші найкращі виші — не просто на рівні, вони реально конкурентні. І це підтверджується тим, що молодь повертається", — сказав він.

Особливо це актуально для тих, хто вимушено виїхав у 15–16 років, а тепер вступає до вишів. Частина з них продовжує навчання дистанційно — здебільшого це стосується студентів із прифронтових регіонів: Харкова, Сум, Запоріжжя, Дніпра, Одеси.

Наприкінці Винницький підсумував, що не поділяє панічних настроїв щодо втрати молодого покоління.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у соціальних мережах активно поширювалася інформація про скорочення літніх канікул для українських школярів із трьох до двох місяців. Це викликало занепокоєння серед батьків, які вважають, що діти змушені будуть навчатися до кінця червня та матимуть менше часу на відпочинок.