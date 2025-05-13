Українців з цим статусом чекають перевірки. Кого чіпатимуть з 1 липня

Ця категорія українців не уникне перевірок з 1 липня 2025

З 1 липня 2025 року в Україні відбуватимуться перевірки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які виїхали за кордон і не повідомили про це в Управління соціального захисту населення.

З другого місяця літа Міністерство фінансів почне щомісяця перевіряти інформацію щодо перебування закордоном ВПО. Якщо вони не приїхали в Україну через 90 днів підряд, то уповноважений орган, який видав довідку ВПО, відкличе її, як повідомили у "Право на захист".

Але такі правила не стосуються людей з ВПО, які перебувають за кордоном через поважні причини, наприклад хворобу, реабілітацію, відрядження чи смерть рідних.

Такі перевірки здійснюють і наразі, коли призначають і нараховують допомогу ВПО. Але вже з 1 липня перевірятимуть усіх осіб, які мають статус, але не отримують виплати.

Документ можна буде поновити, якщо згодом українець, у якого раніше забрали цей статус, повернувся з-за кордону. Для цього потрібно прийти в ЦНАП чи подати заяву в "Дії".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки Польща заробила у бюджет на українцях.