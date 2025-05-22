Это самая крутая улица в Киеве: где она находится и что там можно посмотреть (фото)

Расположенная в самом сердце Липок, она остается одним из самых элитных адресов Киева уже более двух столетий

Улица Шелковичная в Киеве — одна из самых престижных и интересных улиц столицы. Она находится в Печерском районе Киева, в историческом районе Липки. Ее протяженность около 1,2 км, она тянется от улицы Михаила Грушевского до улиц Мечникова и Бассейной.

Улица расположена в самом сердце Киева, рядом с такими важными улицами, как Институтская и Лютеранская. И находится в пешей доступности от станций метро "Крещатик" и "Дворец спорта".

Исторические факты и смена названий

Первое упоминание улицы датируется 1834 годом. Название "Шелковичная" связано с тем, что по её территории проходил шелковичный сад, который ликвидировали в 1835 году. До этого улица носила название Аптекарская, поскольку на ней находилась одна из первых аптек Киева. В 1869—1919 годах улица называлась Левашовской в честь генерал-губернатора Василия Левашова, который разработал план застройки района Липки. В советское время с 1919 по 1993 год она носила имя Карла Либкнехта, немецкого коммунистического деятеля, а во время нацистской оккупации — Хорст-Вессельштрассе. В 1993 году улице вернули историческое название — Шелковичная.

Шелковичная выделяется среди киевских улиц не только историей, но и своим рельефом. В нижней части улицы уклон достаточно заметен и входит в пятёрку самых крутых в Киеве. Хотя по абсолютной крутизне уступает улицам Франко (до 15 градусов) и Лютеранской (около 12 градусов), её подъём достаточно продолжительный, что делает прогулку по ней утомительной. Зимой и в гололёд этот подъём становится настоящим испытанием, особенно для автомобилей с недостаточным приводом.

Архитектурные жемчужины и легенды

Шелковичная — улица элитная, здесь сохранилось множество особняков и доходных домов конца XIX — начала XX века, построенных для богатых купцов, представителей царской семьи и известных предпринимателей. Один из самых знаменитых домов — "Шоколадный домик" (Шелковичная, 17/2), построенный в 1901 году по проекту Владимира Николаева для купца Семена Могилёвцева. Легенда гласит, что дом был возведён для тайных встреч с замужней графиней. Архитектура дома — эклектика с фасадом, напоминающим флорентийские палаццо, а внутри — модерн. Местные жители верят, что венецианские зеркала в доме — порталы в потусторонний мир, способные помочь влюблённым найти друг друга в следующей жизни. С 1960 по 1982 годы в этом доме находился ЗАГС.

Шоколадный домик

На Шелковичной, 15/1 находится Арабский домик (Особняк Ковалевского). Он получил своё неофициальное название благодаря уникальному архитектурному стилю — эклектике с элементами мавританского и восточного зодчества. Особняк был построен в 1898–1899 годах для киевского сахарозаводчика и мецената Ивана Ковалевского. Проект выполнил известный архитектор Владимир Николаев, а стиль здания сразу же сделал его одной из самых ярких архитектурных достопримечательностей Киева.

На территории Александровской больницы находится Свято-Михайловская церковь, восстановленная в 2002 году после разрушения в 1930 году. Церковь была основана в 1895 году меценатом Михаилом Дегтеревым и освящена в честь святителя Михаила, митрополита Киевского.

Улица всегда считалась элитной и престижной. Здесь строили дома известные и зажиточные люди, купцы, представители царской семьи, предприниматели и банкиры. Сегодня Шелковичная сохраняет свой высокий статус: на ней расположено множество государственных учреждений, жилых комплексов и бизнес-центров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие тайны бережет Лютеранская улица в Киеве. Она также расположена в элитном районе Липки.