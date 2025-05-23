Росіяни вперше використали дрони "Скальпель" під час удару по Одесі: наскільки вони небезпечні, пояснили експерти

Росіяни прагнули створити дешевшу копію "Ланцета"

Ударний дрон-камікадзе "Скальпель", який росіяни позиціонують як дешевший аналог дрона "Ланцет", офіційно запустили в серійне виробництво у лютому 2024 року. До кінця того року планувалося виготовити вже кілька тисяч одиниць цього барижуючого боєприпасу. 22 травня 2025 року було зафіксовано застосування дронів цього типу під час денного удару по Одесі.

Як повідомляли російські видання, "Скальпель" має бойове навантаження до 5 кілограмів і загальну злітну масу 10,5 кілограма, крейсерську швидкість 120 км/год і дальність польоту до 40 кілометрів. Там зазначають, що дрон оснащено новим модулем зв’язку, а також вдосконалено катапульту запуску – вона стала більш компактною та розгортається утричі швидше Розробники позиціонують "Скальпель" як бюджетне рішення для заміни складнішого "Ланцета".

Дешевий, але вразливий: думка експертів

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в коментарі "Телеграфу" зазначив, що візуально дрони цього класу, включно з "Ланцетом", "Скальпелем", "Кубом" та "Изделие-53", надзвичайно схожі між собою – ідентифікувати конкретну модель за фото надзвичайно важко. За аеродинамічними характеристиками, параметрами бойового навантаження та дальністю, вони істотно не відрізняються. Основні відмінності, за словами експерта, полягають у точності влучання та складності електроніки.

Особливої уваги Криволап приділив "Изделию-53" – імовірному третьому поколінню "Ланцета". Його характеристика включає потужнішу бойову частину, розширену дальність польоту та систему автоматичного розпізнавання цілей з елементами штучного інтелекту, що дозволяє йому працювати навіть в умовах використання засобів РЕБ.

""Скальпель" – це дешевий серійний зразок. По вартості він десь 3,5 — 5 тисяч доларів, всі вони в діапазоні від 5 до 12 кілограмів, бойова частина — 3-8 кілограм. Він не буде літати далі, ніж "Ланцет", я думаю. Тому в цьому випадку, коли з Кінбурнської коси запускають і вони долітають до Одеси, то це скоріш за все-таки "Изделия-53" Ну або третій "Ланцет"", – вважає експерт.

Відстань від Одеси до Кінбурнської коси становить близько 60 км. DeepState

Крім технологічного аналізу, Криволап зауважив, що боротьба з такими апаратами має починатися не в небі, а на етапі їхнього планування – у тому числі через розвиток мережевого спостереження, використання прив’язаних аеростатів та систем виявлення.

Ціна і якість: компроміс у виробництві

За словами авіаексперта Валерія Романенка, "Скальпель" росіяни з самого початку позиціювали як дешевший у 10 разів варіант "Ланцета". Якщо перший "Ланцет" оцінювався в 30-35 тисяч доларів, то "Скальпель" – приблизно в 3 тисячі доларів. При цьому він постачається без бойової частини, яку можна обрати самостійно – осколково-фугасну, акумулятивну чи бойову частину об’ємного вибуху. Головне, щоб вага не перевищувала 5 кг, а діаметр – 125 мм.

"Зрозуміло, що "Ланцет" також не передбачав максимальної ціни. Але він – доволі складний дрон, а "Скальпель" зробили вкрай просто. Якщо порівняти систему наведення, оптоелектроніку "Ланцета" і "Скальпеля", то це просто небо і земля", – зазначив Романенко.

Як наголошує експерт, "Скальпель" зроблений з досить простих матеріалів та є дешевим модулем із китайських компонентів – він не є стійким до засобів РЕБ, має високу радіолокаційну помітність, і навіть може бути збитий стрілецькою зброєю через помірно низьку швидкість.

Для "Ланцета" росіяни підбирали матеріали таким чином, щоб було мінімальне відбивання радіолокаційного променя, і низька акустична сигнатура – щоб він був тихий. Крім того, у нього є досить серйозна рухома система виявлення цілей, значно краща якість зображень та вбудований бортовий комп’ютер з елементами штучного інтелекту, що дозволяє обирати пріоритетні цілі.

"У "Скальпеля" нічого цього немає. Він набагато простіший. Росіяни шляхом цього отримали десятикратне зменшення ціни", – наголосив Романенко.

Дрон "Ланцет" (зліва), дрон "Скальпель" (справа)

Експерт також пояснив, що збільшення дальності польоту відбувається шляхом зменшення бойової частини та збільшення об’єму палива. Він наголосив: про вдосконалення параметрів цього безпілотника оголошували ще у 2023 році, росіяни дійсно це зробили. Але максимальна дальність такого виду безпілотників – до 60 кілометрів.

Романенко також прокоментував загальну тенденцію у російській дронобудівній індустрії – на користь примітивізації. Прикладом цього він назвав серію дронів "Молнія" від КБ "Кронштадт", яку порівняв з еталоном простоти. Те саме стосується й "Скальпеля", який створили КБ "Восток" – структури, пов’язаної з колишнім батальйоном "Восток".

Про застосування над Одесою

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у небі над Одесою 22 травня помітили групу незвичних дронів, які суттєво відрізнялися від звичних "Shahed-136". Невдовзі після їхньої появи по місту завдали удару дві балістичні ракети типу 9М723. На думку експерта, це може свідчити про координацію між новими дронами і засобами ураження.

"Зрозуміло, тільки після детального вивчення того, що залишилося від цих дронів та офіційних заяв, можна з упевненістю говорити з чим ми маємо справу, але такий збіг заходів терору РОВ натякає на те, що новий тип дрона цілком міг проводити принагідно та розвідувальну діяльність", – дописав Коваленко.

Фахівець підкреслив, що остаточні висновки можна буде зробити лише після аналізу уламків, проте збіг між появою дронів та ударом балістичних ракет Коваленко вважає надто очевидним.

"Цей засіб може мати функціонал більш терористичний – пожахати громадянське населення, або високоточних, точкових ударів. Але при цьому не слід відкидати можливість застосування цих засобів для проведення розвідувальної діяльності. Аж надто збіглося, поява цих дивних "пташок" у небі над Одесою, з наступним дещо пізніше парним ударом по місту балістичними ракетами", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Китай готується до першого випробувального запуску флагманського безпілотника Jiutian SS-UAV ("Цзю Тянь" або "Високе небо"), який заплановано на червень. Цей дрон здатний здійснювати польоти на висоті до 15 000 метрів і має дальність до 7 000 кілометрів. Майбутній політ стане початком серії тестувань, після яких апарат передадуть на озброєння армії КНР. Однією з ключових особливостей "Цзю Тянь" є можливість нести понад сто FPV-дронів одночасно.