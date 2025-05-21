Ворог випустив дрон, який не можна збити РЕБом: йому не потрібен ні оператор, ні GPS

Цей БПЛА сам обирає цілі

Росіяни почали використовувати дрони-камікадзе, які працюють на штучному інтелекті і самі вибирають, кого атакувати. Ці безпілотники літають на відстань до 100 кілометрів без допомоги оператора чи GPS-навігації.

На відміну від попередніх моделей, ці дрони неможливо знешкодити засобами радіоелектронної боротьби. Про це повідомив український фахівець з військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Зафіксовано атаку все тим же БПЛА зі штучним інтелектом, але цього разу двигун уже бензиновий. Це дозволило атакувати наш об'єкт за 100 кілометрів", — повідомив Сергій "Флеш".

На початку року такі дрони літали лише на 30 кілометрів. Тепер росіяни поставили на них бензиновий двигун, який дозволяє долітати до цілей на відстані 100 кілометрів від лінії фронту.

Новий дрон використовує камери та спеціальні програми, щоб бачити місцевість і знаходити цілі. Він сам розпізнає об'єкти і вирішує, що атакувати, без втручання людини-оператора.

Найстрашніше те, що такий дрон не має "правил поведінки". Він може атакувати як військову техніку, так і цивільні об'єкти. Безпілотник несе бойовий заряд вагою 3 кілограми, який здатен завдати серйозної шкоди.

Фахівці бʼють на сполох, бо проблема не тільки в цьому конкретному дроні. Росія розробила технологію, яку тепер може використовувати для створення різних видів автономної зброї, що не потребує супутникової навігації чи зв'язку з оператором. Таку систему можуть встановити на інші дрони та навіть на малі крилаті ракети.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нове "начиння" Shahed-136. У БПЛА тепер є більше вибухівки та особлива горюча суміш.