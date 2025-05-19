Дрон майбутнього: Китай випробує Jiutian — "матку" бойових FPV (відео)

Рій БпЛА буде знаходитись під контролем ШІ

Китайський флагманський безпілотник Jiutian SS-UAV ("Цзю Тянь"/ "Високе небо") вперше спробують запустити в червні. Це дрон, що може працювати на висоті до 15 000 метрів і має дальність польоту 7 000 кілометрів.

Перший політ "Цзю Тянь" розпочне серію випробувань. Після їх завершення дрон розгорнуть для армії Китаю. Особливість дрона — здатність нести понад сотню FPV-дронів.

Вони знаходяться в особливому відсіку корисного навантаження. Дрон-матка зможе виконувати різні місії, в тому числі розвідку, радіоелектронну боротьбу і завдавати високоточних ударів. Оснащений квантово-шифрованим зв'язком і алгоритмами управління роєм на основі штучного інтелекту, Jiutian спроєктований для ефективної роботи навіть у складних умовах з сильними електромагнітними перешкодами.

Характеристики Jiutian SS-UAV

Дрон-матку "Цзю Тянь" представили на авіасалоні у 2024 році. Його розмах крил 25 метрів, максимальна злітна вага 16 тонн та максимальне навантаження 6 тонн. Час автономної роботи — понад 12 годин.

У дрона також є вісім зовнішніх точок кріплення, на них можна встановлювати керовані бомби класу 1 000 кг, а також ракети класу "повітря-повітря", "повітря-земля", протикорабельні ракети тощо.

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