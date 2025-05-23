Россияне впервые использовали дроны "Скальпель" при ударе по Одессе: насколько они опасны, объяснили эксперты

Россияне стремились создать более дешевую копию "Ланцета"

Ударный дрон-камикадзе "Скальпель", который россияне позиционируют как более дешевый аналог дрона "Ланцет", официально запустили в серийное производство в феврале 2024 года. К концу того же года планировалось изготовить уже несколько тысяч единиц этого барражирующего боеприпаса. 22 мая 2025 года было зафиксировано применение дронов этого типа во время дневного удара по Одессе.

Как сообщали российские издания, у "Скальпеля" боевая нагрузка до 5 килограммов и общая взлетная масса 10,5 килограмма, крейсерская скорость 120 км/ч и дальность полета до 40 километров. Там отмечают, что дрон оснащен новым модулем связи, а также усовершенствована катапульта запуска – она стала более компактной и разворачивается в три раза быстрее. Разработчики позиционируют "Скальпель" как бюджетное решение для замены более сложного "Ланцета".

Дешевый, но уязвимый: мнение экспертов

Авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии "Телеграфу" отметил, что визуально дроны этого класса, включая "Ланцет", "Скальпель", "Куб" и "Изделие-53", чрезвычайно схожи между собой – идентифицировать конкретную модель за фото чрезвычайно трудно. По аэродинамическим характеристикам, параметрам боевой нагрузки и дальности они существенно не отличаются. Основные отличия, по словам эксперта, заключаются в точности попадания и сложности электроники.

Особое внимание Криволап уделил "Изделию-53" – вероятному третьему поколению "Ланцета". Его характеристика включает более мощную боевую часть, расширенную дальность полета и систему автоматического распознавания целей с элементами искусственного интеллекта, что позволяет ему работать даже в условиях использования средств РЭБ.

"Скальпель" — это дешевый серийный образец. По стоимости он где-то 3,5 – 5 тысяч долларов, все они в диапазоне от 5 до 12 килограммов, боевая часть – 3-8 килограмм. Он не будет летать дальше, чем "Ланцет", я думаю. Поэтому в этом случае, когда из Кинбурнской косы запускают и они долетают в Одессу, то это, скорее всего, "Изделия-53" Ну или третий "Ланцет", — считает эксперт.

Расстояние от Одессы до Кинбурнской косы составляет около 60 км. DeepState

Кроме технологического анализа, Криволап отметил, что борьба с такими аппаратами должна начинаться не в небе, а на этапе их планирования – в том числе из-за развития сетевого наблюдения, использования привязанных аэростатов и систем обнаружения.

Цена и качество: компромисс в производстве

По словам авиаэксперта Валерия Романенко, "Скальпель" россияне с самого начала позиционировали как более дешевый в 10 раз вариант "Ланцета". Если первый "Ланцет" оценивался в 30-35 тысяч долларов, то "Скальпель" — примерно в 3 тысячи долларов. При этом он поставляется без боевой части, которую можно выбрать самостоятельно – осколочно-фугасную, аккумулятивную или боевую часть объемного взрыва. Главное, чтобы вес не превышал 5 кг, а диаметр – 125 мм.

"Понятно, что "Ланцет" также не предполагал максимальной цены. Но он — довольно сложный дрон, а "Скальпель" сделали очень просто. Если сравнить систему наведения, оптоэлектронику "Ланцета" и "Скальпеля", то это просто небо и земля", — отметил Романенко.

Как отмечает эксперт, "Скальпель" сделан из достаточно простых материалов и является дешевым модулем из китайских компонентов — он не устойчив к средствам РЭБ, имеет высокую радиолокационную заметность, и даже может быть сбит стрелковым оружием из-за относительно низкой скорости.

Для "Ланцета" россияне подбирали материалы таким образом, чтобы было минимальное отражение радиолокационного луча, и низкая акустическая сигнатура – чтобы он был тих. Кроме того, у него есть достаточно серьезная движущаяся система обнаружения целей, значительно лучшее качество изображений и встроенный бортовой компьютер с элементами искусственного интеллекта, что позволяет выбирать приоритетные цели.

"У "Скальпеля" ничего этого нет. Он намного проще. Россияне путем этого получили десятикратное снижение цены", — подчеркнул Романенко.

Дрон "Ланцет" (слева), дрон "Скальпель" (справа)

Эксперт также пояснил, что увеличение дальности полета происходит путем уменьшения боевой части и увеличения объема топлива. Он подчеркнул: об усовершенствовании параметров этого беспилотника объявляли еще в 2023 году, россияне действительно это сделали. Но максимальная дальность такого вида беспилотников – до 60 километров.

Романенко также прокомментировал всеобщую тенденцию в российской дроностроительной индустрии – в пользу примитивизации. Примером этого он назвал серию дронов "Молния" от КБ "Кронштадт", сравнимую с эталоном простоты. То же касается и "Скальпеля", который создали КБ "Восток" – структуры, связанной с бывшим батальоном "Восток".

О применении над Одессой

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в небе над Одессой 22 мая заметили группу необычных дронов, существенно отличавшихся от привычных "Shahed-136". Вскоре после их появления по городу нанесли удар две баллистические ракеты типа 9М723. По мнению эксперта, это может свидетельствовать о координации между новыми дронами и средствами поражения.

"Разумеется, только после детального изучения того, что осталось от этих дронов и официальных заявлений, можно с уверенностью говорить с чем мы имеем дело, но такое совпадение мер террора РОВ намекает на то, что новый тип дрона вполне мог проводить и разведывательную деятельность", — дописал Коваленко.

Специалист подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать только после анализа обломков, однако совпадение между появлением дронов и ударом баллистических ракет Коваленко считает слишком очевидным.

"Это средство может иметь функционал более террористический – попугать гражданское население, либо высокоточных, точечных ударов. Но при этом не следует отметать возможность применения этих средств для проведения разведывательной деятельности. ж больно как совпало, появление этих странных "птичек" в небе над Одессой, с последовавшем несколько позже парным ударом по городу баллистическими ракетами", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Китай готовится к первому испытательному запуску флагманского беспилотника Jiutian SS-UAV ("Цзю Тянь" или "Высокое небо"), который запланирован на июнь. Этот дрон способен совершать полеты на высоте до 15 000 метров и имеет дальность до 7 000 километров. Предстоящий полет станет началом серии тестирований, после которых аппарат будет передан на вооружение армии КНР. Одной из ключевых особенностей Цзю Тянь является возможность нести более ста FPV-дронов одновременно.