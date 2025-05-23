Скільки треба заробляти у 2025 році, аби на пенсії платили 10 тис. грн

Якщо працювати більше і мати великий стаж, то виплата зросте

На розмір пенсії впливають не тільки страховий стаж, вік виходу на відпочинок, але й заробітна плата. Чим вона вище, тим більше і пенсійне нарахування, але яка має бути зарплата у людині, щоб пенсію нарахували у розмірі 10 тисяч гривень?

Про це дізнався "Телеграф". Ми використали спеціальний пенсійний калькулятор, аби зрозуміти, якої суми слід очікувати українцям на відпочинку.

Якщо 65-річний українець у 2025 році напрацював 35 років стажу, тобто більше норми на поточний рік, при цьому отримуючи зарплату в 22 000 гривень, то пенсію він може отримувати 10 966 грн.

Зверніть увагу, що розмір пенсії зміниться, якщо зарплата буде меншою, наприклад, 15 000 тисяч, то тоді виплата буде — 7477 грн.

Виплата на відпочинку також збільшиться, якщо страховий стаж чоловіка буде рости, а заробітня плата лишиться такою ж.

Варто зауважити, що така сума була вирахувана без врахування вразливих категорій населення, зокрема діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка має бути зарплата, щоб на пенсії щомісяця отримувати 15 тисяч гривень.