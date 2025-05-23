Сколько нужно зарабатывать в 2025 году, чтобы на пенсии платили 10 тыс. грн

Если работать больше и иметь большой стаж, то выплата возрастет

На размер пенсии влияют не только страховой стаж, возраст ухода на отдых, но и заработная плата. Чем она выше, тем больше и пенсионное начисление, но какова должна быть зарплата в человеке, чтобы пенсию насчитали в размере 10 тысяч гривен?

Об этом узнал "Телеграф". Мы использовали специальный пенсионный калькулятор, чтобы понять, какой суммы следует ожидать украинцам на отдыхе.

Если 65-летний украинец в 2025 году наработал 35 лет стажа, то есть больше норм на текущий год, при этом получая зарплату в 22 000 гривен, то пенсию он может получать 10 966 грн.

Обратите внимание, что размер пенсии изменится, если зарплата будет меньше, например, 15 000 тысяч, тогда выплата будет — 7477 грн.

Выплата на отдыхе также увеличится, если страховой стаж мужчины будет расти, а заработная плата останется такой же.

Следует заметить, что такая сумма была рассчитана без учета уязвимых категорий населения, в частности, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая должна быть зарплата, чтобы на пенсии ежемесячно получать 15 тысяч гривен.