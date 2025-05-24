Стратегічна гра Будапешта: як Угорщина використовує Закарпаття для тиску на Україну

Експерт зауважив, що Закарпаття залишається особливо чутливим регіоном

В останні роки вплив Угорщини на політику Києва помітно змінився. Угорщина тепер пов’язує підтримку початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу з виконанням низки завищених і часто необґрунтованих вимог.

Про це "Телеграфу" розповів історик, дипломат, експосол України в Хорватії та БіГ Олександр Левченко. Він підпреслив, що, фактично, Будапешт використовує євроінтеграційний процес України як інструмент тиску, щоб досягти своїх стратегічних цілей у Закарпатській області.

"Угорщина вимагає визнання Україною всієї Закарпатської області "традиційно угорським регіоном" попри те, що згідно з переписом населення регіону у 2001 році, етнічні угорці в ньому становили близько 10%, а з того часу їх кількість значно скоротилася, бо багато хто з закарпатських угорців отримав угорські паспорти та виїхав за кордон", — додав експерт.

Олександр Левченко наголошує, що ця політика не нова — Будапешт давно підтримує етнічних угорців за кордоном. З 2011 року діє закон, що полегшує отримання угорського громадянства для угорської меншини в сусідніх країнах. Подібні спроби створення автономій вже застосовувалися в Трансільванії (Румунія) та неодноразово блокувалися на національному і європейському рівнях. Проте Закарпаття залишається особливо чутливим регіоном.

У травні 2025 року українські спецслужби викрили агентурну мережу угорської військової розвідки на Закарпатті, яка вивчала настрої місцевих у разі можливої військової інтервенції.

"У результаті виходить, що союз Орбана з Путіним, який утворився, хоч і різними способами, але одним і тим же наміром — утриманням влади, не просто політичний маневр, а стратегічна загроза", — заявив історик. Поки ЄС бореться за демократію, один із його членів діє як внутрішній опортуніст.

Це підтверджує й новий законопроєкт партії Орбана "Фідес", що нагадує російський закон про іноземних агентів і фактично робить прем’єра абсолютним володарем країни, ліквідуючи опозицію.

За словами пана Олександра, плани Угорщини — це масштабний стратегічний проєкт, що загрожує територіальній цілісності України та стабільності Європи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що політика прем’єра Угорщини Віктора Орбана дедалі більше наближається до російської, адже він фактично стає союзником президента Росії Володимира Путіна — і цьому є своє логічне пояснення.