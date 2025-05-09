Її очолює друг Орбана: що відомо про воєнну розвідку Угорщини (фото)

Служба розвідки максимально непублічна

Служба безпеки України вперше виявила мережу агентів воєнної розвідки Угорщини на Закарпатті. "Телеграф" спробував розібратися, що це за організація та кому підпорядковується.

Воєнна служба національної безпеки Угорщини (KNBSZ) — це служба воєнної розвідки і контррозвідки, створена в 2012 році під контролем угорського уряду, юрисдикція якої поширюється на всю територію країни. KNBSZ була створена шляхом злиття колишнього Управління військової розвідки та Управління військової безпеки, діє як автономний бюджетний орган і налічує близько 1 000 військових і цивільних службовців.

"Виконуючи завдання, визначені законом – розвідку, контрзаходи, захист та контроль – та використовуючи інструменти відкритого та таємного збору інформації у своїй зоні діяльності, вона сприяє забезпеченню національних інтересів безпеки Угорщини, тим самим вносячи свій внесок у захист незалежності та правового порядку країни" — так описується місія на сайті KNBSZ.

Логотип угорської розвідки

Хто очолює організацію

Нинішнім генеральним директором Військової служби національної безпеки (KNBSZ) є генерал-майор Норберт Таджі. Він був призначений на цю посаду в листопаді 2023 року. Досвідчений військовий, був у складі миротворчих сил. У 2008–2018 роках обіймав різні посади в Об’єднаному командуванні сил Збройних сил Угорщини, де завершив службу як начальник підрозділу спеціальних операцій. Брав участь у польових місіях в Афганістані у 2006, 2011 і 2013 роках — дві останні стосувалися саме бойових завдань у рамках спеціальних операцій.

Також під час обрання в 2023 році Таджі повідомив, протягом трьох з половиною років був безпосереднім помічником прем'єр-міністра Віктора Орбана в Офісі прем'єр-міністра. Зазначимо, що саме Угорщина часто блокує допомогу Україні від ЄС.

Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький (ліворуч) і Норберт Таджі (праворуч)

Основними функціями та завданнями KNBSZ є:

Розвідка і контррозвідка

KNBSZ відповідає за виявлення і протидію наступальним намірам проти Угорщини, а також за виявлення діяльності іноземних спецслужб, яка порушує або ставить під загрозу суверенітет і національні оборонні інтереси Угорщини.

Збір та аналіз інформації

Служба отримує, аналізує і передає військово-політичну, військово-промислову і військову інформацію, необхідну для прийняття урядових рішень, зокрема дані іноземного походження, що стосуються військових елементів політики безпеки.

Захист національної безпеки

Бере участь у захисті, підготовці та підтримці національної безпеки підрозділів в оперативних зонах Сил оборони Угорщини, а також виявляє і протидіє прихованим спробам незаконної зміни правопорядку.

За час діяльності Служби невдоволення викликало придбання ізраїльського шпигунського забезпечення Pegasus, яке використовували в тому числі і проти угорських журналістів.

Раніше "Телеграф" неодноразово повідомляв про затримання російських шпигунів, які наводять ракети в Україні або виконують інші завдання. Серед них є й військові. Інструктора Яворівського полігону затримали за підготовку теракту проти керівництва.