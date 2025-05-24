Эксперт отметил, что Закарпатье остается особенно чувствительным регионом

В последние годы влияние Венгрии на политику Киева заметно изменилось. Венгрия теперь связывает поддержку начала переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз с выполнением ряда завышенных и часто необоснованных требований.

Об этом "Телеграфу" рассказал историк, дипломат, экспосол Украины в Хорватии и БиГ Александр Левченко. Он подчеркнул, что, фактически, Будапешт использует евроинтеграционный процесс Украины как инструмент давления, чтобы достичь своих стратегических целей в Закарпатской области.

"Венгрия требует признания Украиной всей Закарпатской области "традиционно венгерским регионом" несмотря на то, что согласно переписи населения региона в 2001 году, этнические венгры в нем составляли около 10%, а с тех пор их количество значительно сократилось, потому что многие из закарпатских венгров получили венгерские паспорта и выехали за границу", — добавил эксперт.

Александр Левченко отмечает, что эта политика не нова — Будапешт давно поддерживает этнических венгров за границей. С 2011 года действует закон, облегчающий получение венгерского гражданства для венгерского меньшинства в соседних странах. Подобные попытки создания автономий уже предпринимались в Трансильвании (Румыния) и неоднократно блокировались на национальном и европейском уровнях. Однако Закарпатье остается особенно чувствительным регионом.

В мае 2025 года украинские спецслужбы разоблачили агентурную сеть венгерской военной разведки в Закарпатье, которая изучала настроения местных в случае возможной военной интервенции.

"В результате получается, что образовавшийся союз Орбана с Путиным, хоть и разными способами, но одним и тем же намерением — удержанием власти, не просто политический маневр, а стратегическая угроза ", — заявил историк. Пока ЕС борется за демократию, один из его членов действует как внутренний оппортунист.

Это подтверждает и новый законопроект партии Орбана "Фидес", напоминающий российский закон об иностранных агентах и фактически делающий премьера абсолютным обладателем страны, ликвидируя оппозицию.

По словам Александра, планы Венгрии — это масштабный стратегический проект, угрожающий территориальной целостности Украины и стабильности Европы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что политика премьера Венгрии Виктора Орбана все больше приближается к русскому языку, ведь он фактически становится союзником президента России Владимира Путина — и этому есть свое логическое объяснение.